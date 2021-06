Odstopil strokovni direktor SB NM; po štirih letih spet izguba; zdravnikov premalo

18.6.2021 | 10:50

Prim. dr. Milivoj Piletič je odstopil z mesta strokovnega direktorja SB Novo mesto (foto: arhiv)

Novo mesto - Z mesta strokovnega direktorja SB Novo mesto je na včerajšnji seji zavoda odstopil Milivoj Piletič, ki ga bo kot vršilec dolžnosti zamenjal Boštjan Kersnič. Svet zavoda je potrdil tudi program dela in finančni načrt za letos, v katerem je predvidenih za 12 milijonov evrov investicij, prizadevanja pa bodo usmerili predvsem v pridobivanje kadra.

Vpliv covida; po štirih letih prvič z izgubo

Kot so sporočili iz zavoda, na poslovanje in delo tudi v letu 2021 najbolj vpliva epidemija covida-19, tako na organizacijski kot na prihodkovni in odhodkovni strani. V SB Novo mesto v prvem četrtletju letošnjega leta po štirih letih prvič poslujejo z izgubo, kot razlog pa v bolnišnici navajajo podcenjene določene zdravstvene storitve zdravstvenih storitev in drastično znižanje cen obravnav covidnih bolnikov. V bolnišnici sicer načrtujejo uravnotežen poslovni rezultat.

Investicije

Na seji je vodstvo svetu zavoda predstavilo tudi izhodišča strateškega razvoja bolnišnice, ki so ocenjena na približno 55 milijonov evrov in vsebujejo velike investicijske in strokovne posodobitve bolnišnice. Skladno s tem vodstvo sledi ukrepom zagotavljanja večje dostopnosti storitev, posledično zagotavljanje večje varnosti, prilagajanje demografskim spremembam, posodabljanju medicinske in informacijske opreme z digitalizacijo ter ohranjanju dolgoročne vzdržne, kakovostne in socialno naravnane zdravstvene oskrbe, so zapisali v sporočilu za javnost. Ob tem poudarjajo, da bodo zastavljene načrte izvajali v razmerah, ko je v državi še vedno prisoten covid-19, "ki lahko še tako dobro zastavljene načrte spremeni".

Kader

Napovedujejo, da bodo veliko skrbi in prizadevanj usmerili v zagotavljanje ustrezne strukturne uravnoteženosti kadra. Pri tem bodo večji del pozornosti usmerili v pridobivanje urgentnih zdravnikov, ki jih je premalo in še ti se odločajo za delo v urgentnih ekipah na terenu. Še naprej bodo nadaljevali z aktivnostmi, ki so namenjene nadomestitvi odhodov zdravnikov internistov. Ob tem tem poudarjajo, da je to še posebej velik problem, ki je nastal v času epidemije, saj je število dežurnih mest poraslo z 31 na 42. Prav tako bodo prizadevanja usmerili v pridobivanje negovalnega kadra, ki ga zaradi intenzivnega upokojevanja in odhodov na porodniško težko tako hitro nadomeščajo.

Ob tem se v bolnišnici zavedajo, da je delo v urgentnem centru v času epidemije še posebej težko obvladljivo, zato si bodo še naprej prizadevali za optimalnejšo organiziranost in obvladovanje dela v njem ter intenzivnim sodelovanjem z zdravniki primarnega nivoja.

M. K.