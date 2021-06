Vse bližje zeleni fazi; številne sprostitve in novi boni

18.6.2021 | 13:00

Vlada je med drugim sprostila omejitve pri izvajanju verskih obredov in bogoslužja. (foto: Profimedia)

Slovenija je po evropski klasifikaciji že v oranžni fazi. Naslednji cilj je zelena faza, ki se ji že približujemo.

Podatki Sledilnika za covid-19 razkrivajo, da je bilo včeraj ob 2409 PCR testih odkritih 88 novih primerov okužbe s sars-cov-2. Delež pozitivnih testov je bil 3,7-odstoten. Stanje se tako še naprej izboljšuje, 14-dnevna pojavnost na 100.000 prebivalcev pa se je znižala na 90,2 odstotka. Za prehod v zeleno fazo, kot jo opredeljuje Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC), je sicer še dolga. 14-dnevna pojavnost se mora spustiti pod 25 primerov na 100.000 prebivalcev.

V Sloveniji je bilo doslej "polno" cepljenih 581.004 oseb oziroma 27,7 odstotka prebivalstva, še kažejo podatki sledilnika. Danes zjutraj je v slovenskih bolnišnicah ležalo 109 covidnih bolnikov, od katerih jih je 39 potrebovalo intenzivno terapijo. Na žalost smo znova zabeležili tudi smrtne žrtve. Umrla sta dva covidna bolnika.

REGIJA

V SB Novo mesto so (tako kot včeraj) še vedno brez covidnih bolonikov.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Kočevje 3, Mirna 2, Novo mesto, Mirna Peč in Mokronog-Trebelno 1

Posavje - Brežice, Sevnica in Krško 1

Prebivalci Slovenije bodo prejeli nove bone za koriščenje storitev

Vlada je potrdila predlog zakona za pomoč gospodarstvu in turizmu v vrednosti 243,5 milijona evrov. Posebni ukrepi so predvideni za organizatorje srečanj in dogodkov, šport in kulturo. Vsak prebivalec bo prejel nove bone, namenjene izboljšanju gospodarskega položaja na področju potrošnje v gostinstvu, turizmu, športu in kulturi.

"Ko bo predlog zakona potrdil DZ, bodo vsi prebivalci Slovenije prejeli nove bone v skupni vrednosti 192,2 milijona evrov. Odrasli bodo prejeli bon v višini 100 evrov, mladoletni pa v višini 50 evrov," je povedal državni sekretar na gospodarskem ministrstvu Simon Zajc. Boni bodo veljavni do konca leta z možnostjo podaljšanja za pol leta.

V interventni zakon je vključen tudi ukrep za celotno gospodarstvo, in sicer 20 milijonov evrov vredno subvencioniranje skrajšanega delovnega časa za zaposlene za obdobje od 1. julija do 30. septembra z možnostjo podaljšanja do konca leta, je povedal Zajc. Subvencioniranje skrajšanega delovnega časa bi se sicer izteklo 30. junija.

Predlog zakona prinaša državno pomoč za področja turizma in gostinstva, industrije srečanj, športa in kulture v obliki financiranja regresa za letni dopust v višini 1024 evrov na zaposlenega. Ukrep je vreden 22,8 milijona evrov.

"Ukrep velja za tiste, ki so registrirani do 31. maja letos in imajo letošnji upad prometa za več kot 20 odstotkov glede na lani oz. 2019," je navedel Zajc.

Pomoč za industrijo srečanj bo znašala tri milijone evrov, in sicer za povračila stroškov v času od začetka avgusta do konca letošnjega leta. "Sofinancirali bomo 80 odstotkov stroškov zaradi odpovedi ali 60 odstotkov zaradi omejene izvedbe dogodka, kar velja velja za dogodke, katerih organizacijski stroški so vsaj 10.000 evrov," je pojasnil.

Za denarna povračila v višini 25 odstotkov upravičenih stroškov za produkcijo filmov ali avdiovizualnih del bo vlada namenila milijon evrov. Pomoč bo po Zajčevih besedah veljala za obdobje od avgusta do konca leta.

Imetnike pravice za vodo za namen kopališč bo vlada po predlogu oprostila plačila povračila za prvo polovico tega leta. Pomoč je ocenjena na 850.000 evrov. Kot je spomnil Zajc, so bila kopališča večino časa zaprta, nekaj časa so bila na voljo zgolj gostom namestitvenih zmogljivosti, v okviru katerih kopališča delujejo.

Do pomoči v obsegu 3,7 milijona evrov bodo upravičeni tudi upravljalci žičniških naprav, ki jim bo pripadlo delno povračilo izpada prihodkov od prodanih vozovnic v višini 40 odstotkov, izračunano s primerjavo let 2017/2018 in 2019/2020. Za nova smučišča so predvideli fiksna nadomestila med 500 in 1600 evrov.

Kot je povedal Zajc, so iz predloga umaknili enkratni dodatek za turizem, načrtovan v vrednosti 43 milijonov evrov. "Vendar že iščemo načine in ukrepe, da bomo likvidnost v turizmu zagotovili preko kohezijskih virov s prilagoditvami. Šlo bo za enostaven ukrep, ki bo podoben prvotnemu. V ta namen želimo čim prej oz. še letos zagotoviti 30 milijonov evrov," je pojasnil.

Predlog zakona zajema tudi podaljšanja nekaterih ukrepov, kjer ni finančnih posledic. Med njimi je Zajc naštel možnosti koriščenja turističnih bonov pri ponudnikih, ki so bili ustanovljeni letos. "Upoštevalo se bo stanje na dan unovčenega bona," je dejal in dodal, da jih bodo državljani lahko unovčili tudi pri sezonskih ponudnikih.

Vlada predlaga tudi spremembo roka za obvestilo o vračilu pomoči za nekrite fiksne stroške, in sicer tri mesece po zaključku obdobja, za katerega se pomoč uveljavlja. Po predlogu bo odpravila omejitev poslovanja prodajaln na letališčih do konca leta 2022 ter podaljšala rok za plačila obveznosti za odjavljena vozila.

Kot je še navedel državni sekretar, se bo oprostil DDV za nakup zaščitne opreme, dala se bo možnost za podaljšanje koncesijske pogodbe za izkoriščanje mineralnih surovin in podaljšala se bo veljavnost osebnim izkaznicam, ki jim poteče rok.

Padla večina omejitev za lokale, nočni klubi odprti z omejenim obratovalnim časom

Od ponedeljka bodo lahko gostinski lokali odprti brez omejitev.

V lokalih se bodo lahko obiskovalci spet prijeli za šank, seveda pod konceptom PCT (prebolevniki, cepljeni, testirani), ki ostaja. Za mizo bo spet lahko sedelo poljubno število oseb, in to ne le do 22. ure, ampak tako kot je bilo pred ukrepi zaradi koronavirusa. Gostinci in gostje bodo morali upoštevati še pogoj glede razdalje treh metrov med robovi miz in upoštevanje vseh higienskih priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Vlada je na javnih kulturnih prireditvah znova dovolila tudi stojišča za obiskovalce. Uporaba zaščitnih mask na teh prireditvah na prostem ne bo več obvezna, na prostem pa bodo lahko svoje dejavnosti znova izvajale tudi knjižnice, muzeji, galerije in arhivi.

V diskoteko do polnoči

Bistvena novost je tudi dovoljenje odprtja nočnih klubov in diskotek. Previdna strokovna skupina za covid-19 pa je dovolila odprtje le do 24. ure, obiskovalci pa morajo izpolnjevati pogoj PCT. Pogoj PCT dokazila velja še naprej v igralnicah, igralnih salonih in pri posebnih igrah na srečo, v nastanitvenih obratih ter v notranjih prostorih, v katerih se izvaja sejemska ali kongresna dejavnost ali gostinska dejavnost priprave in strežbe jedi in pijač.

Igralni saloni lahko ponujajo do 75 odstotkov razpoložljivih igralnih mest, pri opravljanju kongresne dejavnosti pa se število oseb v zaprtih javnih prostorih oziroma na odprtih površinah s fiksnimi sedišči omeji do 75 odstotkov zasedenosti zmogljivosti sedišč, pri čemer mora biti med osebami eno sedišče prosto, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva.

Pogoj obveznega testiranja zaposlenih še vedno velja pri opravljanju storitev higienske nege (na primer storitve frizerskih salonov, kozmetične ter ostale dejavnosti salonov za nego telesa, pedikura, manikura), nezdravstvenih svetovalnih in terapevtskih storitvah, storitvah strokovnega oziroma poslovnega izobraževanja in usposabljanja (na primer inštrukcije, jezikovne šole, strokovne delavnice), pri obratovanju igralnic, igralnih salonov in prirejanju posebnih iger na srečo, pri sejemskih in kongresnih dejavnostih, gostinskih dejavnostih priprave in strežbe jedi in pijač ter pri dejavnosti nastanitvenih storitev in storitvah nočnih klubov in diskotek.

S ponedeljkom po vsej državi možno delovanje vseh trgovin in storitev

Vlada se je odločila, da s ponedeljkom po vsej državi ponovno omogoči opravljanje vseh dejavnosti na področju ponujanja in prodajanja blaga in storitev.

Spremenjeni odlok o začasnih omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Sloveniji, ki ga je izdala vlada, bo veljal od 21. do vključno 27. junija. Z njim se na območju celotne Slovenije sproščajo vse dejavnosti ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, razen nekaterih izjem z dodatnimi pogoji.

Pri opravljanju gostinske dejavnosti po novem ne bo več določena sedeča postrežba in omejitev štirih oseb za mizo, temveč le pogoj glede razdalje treh metrov med robovi miz. Zahtevano pa je upoštevanje vseh higienskih priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

V javnih prostorih, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, bo še naprej treba zagotavljati 10 kvadratih metrov površin na posamezno stranko ali na eno stranko, če je poslovni prostor manjši od 10 kvadratnih metrov. Omejitev 10 kvadratnih metrov na posamezno stranko bo veljala tudi v celotnem trgovskem centru.

Vlada sprostila omejitve pri izvajanju verskih obredov in bogoslužja

Vlada je včeraj dodatno sprostila pogoje in omejitve na področju kolektivnega uresničevanja verske svobode.

Veljavnost odloka o začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja verske svobode je sicer podaljšala. S spremembami se tam, kjer sicer »zaradi kriterija površine ne bi bilo dovoljeno združevanje 100 udeležencev pri izvajanju verskih obredov, bogoslužja, molitve in drugih verskih praks,« povečuje dovoljeno število udeležencev do največ 100. To je dovoljeno pod pogojem, da se med osebami zagotovi medosebna razdalja 1,5 metra, razen če gre za osebe iz skupnega gospodinjstva. Drugi pogoji in omejitve pri kolektivnem uresničevanju verske svobode ostajajo nespremenjeni.

Vlada je včeraj podaljšala tudi veljavnost odloka o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev končnim uporabnikom. Tudi tukaj se je sicer odločila za dodatno sproščanje. Kot smo že poročali, so poleg sedišč znova na kulturnih prireditvah dovoljena tudi stojišča, uporaba zaščitnih mask za obiskovalce kulturnih prireditev na prostem pa v nobenem primeru ni več obvezna. Knjižnice, muzeji, galerije in arhivi lahko svojo dejavnost znova izvajajo tudi na prostem, in sicer pod enakimi pogoji kot veljajo za izvajanje dejavnosti v zaprtih javnih prostorih. Hkrati za uporabnike in nastopajoče, ki še niso dopolnili 15 let, ne velja več pogoj PCT.

Podobno kot v primeru verskih obredov se povečuje dovoljeno število oseb do največ 100 tam, kjer sicer zaradi kriterija površine ne bi bilo dovoljeno združevanje 100 obiskovalcev. Tudi tukaj velja pogoj, da je med osebami zagotovljena medosebna razdalja 1,5 metra, razen če gre za osebe iz skupnega gospodinjstva. Drugi pogoji in omejitve pri ponujanju kulturnih storitev ostajajo nespremenjeni.

Spremembe v primeru obeh odlokov so začele veljati že danes.

Voznikom avtobusov se ne bo treba več testirati, taksisti se bodo še morali

Voznikom avtobusov, sprevodnikom in osebju žičniških naprav se od ponedeljka ne bo treba več enkrat tedensko testirati na novi koronavirus, če covida-19 niso preboleli ali niso cepljeni. Izjema pa zaradi majhnega delovnega okolja ne bo veljala za taksiste. Tako na avtobusih kot v taksijih bo še naprej obvezna uporaba maske.

Vlada je namreč sprejela nov odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Slovenije, ki bo začel veljati 21. junija in bo veljal do vključno 27. junija.

Ker je 14-dnevna incidenca števila okuženih padla pod 150 na 100.000 prebivalcev, bo odpravljena dolžnost obveznega testiranja voznikov avtobusov, sprevodnikov, uporabnikov in spremljevalnega osebja žičniških naprav.

Izjema pa ne bo veljala za voznike taksijev, ki zaradi majhnega delovnega okolja po mnenju delovne skupine še vedno potrebujejo obvezno testiranje enkrat tedensko. Testirati se ne bo treba tistim taksistom, ki bodo imeli ustrezna potrdila o prebolelem covidu-19 ali o cepljenju. Obvezno testiranje bo odpravljeno, ko bo 14-dnevna incidenca okuženih padla pod 50 na 100.000 prebivalcev.

Odlok tudi določa, da bo dovoljeno obratovanje žičniških naprav v polni zasedenosti ob upoštevanju sistema PCT (preboleli, cepljeni, testirani) za uporabnike storitev.

Pri uporabi taksijev ter javnih linijskih, izvenlinijskih in občasnih prevozov potnikov bo še naprej obvezna uporaba obrazne zaščitne maske. Na avtobusih bo lahko toliko potnikov, za kolikor je avtobus registriran.

M. K.