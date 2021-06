Olajšave oz. subvencije pri komunalnem prispevku za gospodarstvo in mlade

Z leve: direktor občinske uprave Tomaž Hrastar in župan Jože Papež

Žužemberški svetniki so se včeraj sestali na zadnji seji pred počitnicami.

Žužemberk - Osrednji točki včerajšnje seje žužemberškega občinskega sveta sta gotovo bili tisti, ki sta se nanašali na odmero komunalnega prispevka. Občina Žužemberk po sprejetju obeh ostaja občina prijazna gospodarstvenikom ter mladim in mladim družinam.

Predlog odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo so tokrat imeli v drugi obravnavi, pripraviti pa so ga morali zaradi uskladitve z zakonodajo. Že na prvi obravnavi je bil deležen burne razprave predvsem zato, ker v njem ni bilo vključenih subvencij za mlade in mlade družine. Nova zakonodaja o urejanju prostora namreč ne dovoljuje več olajšav glede na status, so pa zato to uredili z drugim odlokom – odlokom o subvencioniranju komunalnega prispevka za mlade in mlade družine, ki sta ga pripravila župan Jože Papež in svetnik Darko Pucelj (Dobra država) in so ga soglasno sprejeli po skrajšanem postopku.

H krovnemu odloku za odmero komunalnega prispevka je Franc Škufca v imenu Razvojne liste Suhe krajine – Franc Škufca in Liste za razvoj Suhe krajine vložil amandma, s katerim bi znižali faktor namembnosti iz 1,00 na 0,5 za industrijske stavbe in skladišča ter tako prišli naproti obrtnikom in gospodarstvenikom, da bi se tudi zato lažje odločili za gradnjo v njihovi občini. Marija Ban (Razvojna lista Suhe krajine – Franc Škufca) pa je v razpravi menila, da lahko sprejmejo tudi kompromisno rešitev, denimo faktor 0,7.

Župan Papež je ob tem poudaril, da so tudi s tem odlokom še vedno med najcenejšimi občinami po odmeri komunalnega prispevka in da je kot tak sprejemljiv za vse podjetnike in obrtnike, Blaž Malenšek iz podjetja Espri, ki je pripravljalo omenjeni odlok, pa dodal, da je občina Žužemberk globoko pod slovenskim povprečjem. Na pobudo Darka Puclja se je na kratkem posvetu sestala koalicija, ki je nato predlagala, da se faktor zniža na 0,8, kar so svetniki soglasno tudi potrdili.

Subvencija mladim in mladim družinam pa je enkratna denarna pomoč, ki pripada upravičenim prosilcem za reševanje prvega stanovanjskega problema, in sicer višina subvencije znaša 50 odst. od odmerjene višine komunalnega prispevka za mlade, vendar največ do 2.000 evrov, in 50 odst. višine za mlade družine, vendar največ do 3.000 evrov.

Kdo so letošnji občinski nagrajenci?

Na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja so svetniki med drugim potrdili tudi prejemnike občinskih priznanj za leto 2020 ob skorajšnjem prazniku občine. Zlati grb bo prejel Jožef Primc, srebrnega Lilijana Hrovat in bronastega Jožica Gerden, pisno priznanje Francka Pečjak, Franc Štravs in Odbojkarski klub Žužemberk, pisno zahvalo pa Urban Boben.

