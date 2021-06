Odslej bolj varno od Mirne Peči do Ivanje vasi

18.6.2021 | 13:40

Prenovljeno cesto so s prerezom taku namenu predali (z leve): direktor Komunalnih gradenj Grosuplje Viktor Dolinek, državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo Blaž Košorok, ki je zbrane tudi nagovoril, in župan Andrej Kastelic.

Novo pridobitev je blagoslovil mirnopeški župnik Janez Rihtaršič.

Mirna Peč - V sklopu praznovanja občinskega praznika Občine Mirna Peč so dopoldne namenu predali prenovljeno lokalno cesto od Mirne Peči do Ivanje vasi, ki je s pločnikom in javno razsvetljavo ter s talnimi premostitvenimi ovirami postala bolj varna za vse udeležence v prometu, predvsem pa za pešce in šolske otroke. Praznovanje bodo danes nadaljevali z osrednjim dogodkom - slavnostno sejo občinskega sveta v Muzeju Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka, ki bo ob 18. uri in na kateri bodo podelili tudi priznanja Sledila ji bosta odprtje razstave štrukljev in Festival mirnopeških vin.

Kot je v nagovoru poudaril župan Andrej Kastelic, z današnjim odprtjem zaključujejo težko pričakovano investicijo, ki se je začela s podpisom pogodbe z izbranim izvajalcem podjetjem Komunalne gradnje iz Grosupljega julija lani, razdeljena pa je bila na dve fazi. »Pri sami gradnji se je izkazalo, da je pri rekonstrukciji cestišča glede na stanje nosilnega ustroja potrebna celotna zamenjava. Zato smo zamenjali vodovodne cevi, prav tako je bila potrebna menjava meteorne in fekalne kanalizacije ter priključkov do gospodinjstev. Postavili smo tudi javno razsvetljavo, vgradili kabelsko kanalizacijo in za kasnejšo elektro kabelsko kanalizacijo na tem območju. Poleg rekonstrukcije in razširitve cestišča pa so v Ivanji vasi občani dobili tudi lepo urejen ekološki otok. Ob zaključku so se uredili tudi vsi dostopi do stanovanjskih objektov, po potrebi so se izvedli oporni zidovi in uredile brežine,« je orisal za kraj pomembno naložbo.

Naložba je zaradi potrebnih dopolnitev in sprememb prvotno načrtovano vrednost presegla in znaša nekaj več kot 700.000 evrov. »Občina Mirna Peč bo za ta projekt v letih 2020 in 2021 koristila povratna in nepovratna sredstva po 23. členu Zakona o financiranju občin v višini okoli 40 odstotkov, ostalo pa bomo zagotovili iz proračuna,« je pojasnil in dodal, da hkrati s tem uradno odpirajo se eno pomembno posodobitev pri urejanju centra Mirne Peči, in sicer celovito preplastitev ceste skozi center kraja, izgradnjo pločnikov in ureditev odvodnjavanja v dolžini enega kilometra. To so ravno tako gradili v dveh delih, drugega so zaključili maja letos, celotna naložba pa je stala okoli 250.000 evrov.

Pestro dogajanje

Posebej pestro bo v občini jutri s tradicionalnim pohodom po poti Slakove in Pavčkove mladosti, z razglasitvijo najboljših štrukljev, revijo Karate kluba Mirna Peč, s slikarsko kolonijo, predstavitvijo knjige Zmajček išče prijatelje, poletno muzejsko nočjo (od 18. do 24. ure) ter z večernim koncertom MPZ Rožmarin in domačega društva harmonikarjev.

V nedeljo vabijo na tekaško potepanje po Mirni Peči in ogled komedije Iskrena spoved. Praznovanje bodo sklenili v torek, 22. junija, z javno predstavitvijo Urbanistično-arhitekturne študentske delavnice razvoja centra Mirne Peči ob 19. uri v prostorih muzeja, na kateri bo dr. Tomaž Slak predstavil zamisli razvoja kraja študentov Fakultete za arhitekturo, s čimer želijo spodbuditi razpravo med občani o nadaljnjem urejanju in razvoju Mirne Peči, ki bi bila v pomoč tudi pri pripravi nadaljnjih prostorskih in drugih razvojnih dokumentov občine.

Besedilo in fotografije: M. Ž.

