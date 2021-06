V trku treh dva ranjena; po dežju voda v kleti; kurili odpadne električne vodnike

18.6.2021 | 20:00

Simbolna slika (foto: arhiv DL)

Danes ob 17.31 so na cesti Črnomelj-Vinica pri naselju Sela pri Dragatušu v občini Črnomelj trčila tri vozila. V nesreči sta bili dve osebi poškodovani. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj so ju oskrbeli na kraju in odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorje na vozilih ter pomagali reševalcem in policistom. V času nesreče je bila cesta zaprta za promet.

Iz Metlike s helikopterjem v UKC

Ob 14.44 je posadka s helikopterjem Slovenske vojske v spremstvu dežurne ekipe Enote helikopterske nujne medicinske pomoči na Brniku poletela v Metliko in prepeljala obolelo osebo v UKC Ljubljana.

Po dežju voda v kleti

Ob 14.06 so gasilci PGD Kočevje iz kleti stanovanjske hiše na Prešernovi ulici v Kočevju izčrpali okoli tri kubične metre meteorne vode, ki je zaradi dežja vdrla v klet.

Kurili odpadne električne vodnike

Ob 8.54 so gasilci PGD Stara Cerkev pogasili kurišče velikosti okoli deset kvadratnih metrov, na katerem so neznanci kurili odpadne električne vodnike v bližini Starega Loga v občini Kočevje.

M. K.