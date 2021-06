Pri krškem stadionu zaživelo novo postajališče za avtodome

19.6.2021 | 09:50

Krško - Pri Stadionu Matije Gubca v Krškem so včeraj uradno odprli novo postajališče za avtodome z 12 popolno oskrbovanimi parkirnimi mesti. Naložba je stala približno 180.000 evrov in je del širšega projekta Doživi energijo Save, ki ga je denarno podprl tudi Evropski Sklad za pomorstvo in ribištvo. Krška občina sicer stavi tudi na tovrstno obliko turizma.

Turizem z avtodomi spada v načrt občinske strategije, s katero želi Občina Krško postati privlačno zeleno turistično območje, primerno za nekajdnevni dejavni oddih, so sporočili ob odprtju.

Ob izgradnji postajališča za avtodome so uredili tudi skupni družabni prostor in postavili kamine s kurišči za pripravo rib. Izdelali bodo tudi regijske dvojezične turistične kolesarske zemljevide. Od Savi bodo umestili šest energijskih točk in med drugim organizirali tudi "avtodomarsko karavano", so dodali.

Občina Krško je sicer zadnja leta že vlagala v postajališča in počivališča za avtodome. Takšnih počivališč in postajališč je na območju občine zdaj devet.

Prvo počivališče za avtodome oz. za dve tovrstni počitniški vozili so uredili pri bazenu v Brestanici, nadaljevali so z ureditvijo parkirišča ob ribnikih v Mačkovcih, kjer lahko parkira osem avtodomov. Druga postajališča so še pri Gostišču Senica, pri Turistični kmetiji Hribar v Podbočju, pri Gostilni Pečnik, pri Stadionu Matije Gubca, na parkirišču pri igrišču Šajspoh, pri stavbi krške občinske uprave v središču mesta in pri t. i. Racelandu.

Ob odprtju postajališča za avtodome pri Stadionu Matije Gubca v Krškem je tamkajšnji župan Miran Stanko podpisal Zeleno zavezo slovenskega turizma, s katero se Občina Krško zavezuje trajnostnemu delovanju in nenehnemu prizadevanju za izboljšave, so še sporočili s krške občine.

M. K.

