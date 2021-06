Na AC čez varovalno ograjo; ujet v dvigalu

19.6.2021 | 08:50

Ilustrativna fotografija (arhiv)

Danes zjutraj ob 5.14 je na avtocesti med priključkoma Smednik-Dobruška vas, občina Škocjan, vozilo zapeljalo iz ceste čez varovalno ograjo in se prevrnilo. Gasilci GRC Novo mesto in PGE Krško so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, nudili pomoč pri oskrbi in prenosu ponesrečene do reševalnega vozila. Reševalci NMP Krško so oskrbeli osebo na kraju in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Ujet v dvigalu

Ob 19.55 so v Kolodvorski ulici v Ribnici gasilci PGD Ribnica s tehničnim posegom rešili ujeto osebo iz okvarjenega dvigala.

M. K.