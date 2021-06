FOTO: Dvorec Gregorčič od včeraj vabi v Šmarjeto

19.6.2021 | 14:00

Dvorec Gregorčič je po rezanju traku blagoslovil še župnik g. Andrej Golčnik. Na sliki v družbi investitorjev, družine Gregorčič.

Obnovljen Dvorec Gregorčič sredi Karlovškovega trga v Šmarjeti.

Miha Gregorčič z ženo Nino in otroci.

Godba na pihala Šmarješke Toplice

Letalo na strehi hotela Orant

Šmarjeta - Leto dni od otvoritve Fontane cvička trg sredi Šmarjete dobiva novo podobo – včeraj so v okviru občinskega praznika Občine Šmarješke Toplice slovesno odprli Dvorec Gregorčič. Trak pridobitve sta prerezala naložbenika, domačina, Miha Gregorčič z ženo Nino v spremstvu njunih otrok, dvorec je blagoslovil šmarješki župnik g. Andrej Golčnik.

Gre za znano Karlovškovo hišo nasproti cerkve sv. Marjete, rojstno hišo raziskovalca in strokovnjaka za ornamentiko in slovensko stavbno dediščino, raziskovalca ljudske umetnosti, gradbenika in slikarja Jožeta Karlovška (1900–1963), ki je bila dolga leta Gostilna Cviček oz. v zadnjem času Gostilna Žura. A ta je bolj kot ne nazadovala in v njej sta poslovno priložnost videla zakonca Gregorčič.

Kot je na otvoritvi povedal Miha Gregorčič, je ideja padla pred letom in pol, ko je družina v nalivu našla zatočišče pri farni cerkvi in si ogledovala staro Karlovškovo rojstno hišo.

Spomenik Jožetu Karlovšku

"Obnova je bila tudi velik tehnični izziv. Potrebnih je bilo veliko usklajevanj, tudi z Zavodom za varstvo kulturne dediščine. Dvorec je postavljen kot spomenik slavnemu Jožetu Karlovšku. Z ženo sva želela ohraniti tradicionalni videz dvorca, hkrati pa vpeljati moderen stil, zato se niti ornamentike prepletajo po celotnem dvorcu, tudi pri samem logotipu,« je dejal Gregorčič.

Zahvalil se je vsem za pomoč in podporo, tudi Občini Šmarješke Toplice in županu Marjanu Hribarju z ekipo, kot vsem domačinom, ki so bili potrpežljivi v času gradnje, ko je bil promet skozi občinsko središče otežen.

Karlovškovi znamenitimi ornamenti krasijo notranjost stavbe. Tudi sam dvorec, ki je spomeniško zaščiten, je obnovljen v baročnem slogu, originalna je barva fasade, zunaj pred vhodom ostaja doprsni kip umetnika.

»Dvorec je obnovljen s ponosom. Center Šmarjete je dobil nov videz, tu se prepleta več zgodb, poleg našega dvorca še cvičkova fontana in cerkev sv. Marjete, skratka dobrodošli vsi, domačini in drugi gostje,« je sledilo povabilo Mihe Gregorčiča.

Prenočišča, dobra hrana, vinoteka, wellnes ...

Kuhar Robert Gregorčič

Gostje bodo lahko uživali v dobri hrani, za kar bo skrbel priznanji dolenjski kuhar Robi Gregorčič z ekipo, v dobri vinski kapljici, pa v masaži, saj dvorec premore tudi wellnes center s savnami, pa vinoteko. V hotelu je na voljo 14 sob. Na ravni strehi prizidka stavbe je letalo in v njem apartma za dve osebi, zraven pa še manjši bazen.

Nakup in obnova Karlovškove hiše je stala okoli dva milijona evrov, kar je več od pričakovan, je povedal naložbenik.

Hribar: zahvala družini Gregorčič

Marjan Hribar, župan občine Šmarješke Toplice.

Ena od sob hotela izgleda takole

V vinoteki bo mogoče okušati dobra vina.

Karlovškov trg je bil včeraj poln obiskovalcev.

Poln pohvalnih besed o novi pridobitvi za center Šmarjete je bil na otvoritvi tudi prvi mož šmarješke občine Marjan Hribar, ki je trg potem, ko so maja tak sklep soglasno sprejeli občinski svetniki, zdaj slovesno razglasil za Karlovškov trg.

Investitorjema se je zahvalil za vizijo, zbran pogum in vero v tak edinstven projekt, obenem pa je izpostavil še Franca in Marjano Gregorčič, ki sta v svoje tri sinove »vgradila duh podjetništva, pozitivne vrednote, ogromno vizije in ljubezni. Ne znamo si predstavljati, kakšna bi bila naša občina, če bi sploh bila, če ne bi Franc imel take vizije,« je dejal Hribar.

Obenem je napovedal nov razvoj Šmarjete, kmau s prenovo trga z modernim tlakovanjem, ter opomnil, da si ne želijo nobenih ovir. »Kdor nima dobrih namenov, naj nas pusti, ker se bomo razvijali dobro in bomo v ponos celi Dolenjski in Sloveniji,« je dejal Marjan Hribar.

Praznik vin in salam

Za prijetno vzdušje na prireditvi je skrbela Godba na pihala Šmarješke Toplice ter kasneje duo Klara in Lovro iz krškega konca. Obiskovalci, med katerimi velja omeniti Karlovškovo vnukinjo Katarino z možem, celjskim županom Bojanom Šrotom, so si lahko v skupinah – zaradi covid ukrepov – ogledali notranjost dvorca, ali pa uživali na trgu v dobrotah kuharja Roberta z ekipo, članic Društva podeželskih žensk Šmarjeta, ali pa ob vinih Društva vinogradnikov Šmarjeta.

Jože Bovhan, predsednik DV Šmarjeta

Ti so obenem pripravili t.i. praznik vina in salam. Kot je povedal predsednik Jože Bovhan, zaradi epidemije niso mogli izpeljati tradicionalne cvičkarije, pa so se odločili za tak praznik, za katerega želijo, da postane tradicionalen. »Predstavljamo najboljša vina z naše cvičkarije ter najboljše salame s salamijade. To so naši produkti, ki gredo čez nekaj sit in to je res najboljše, kar lahko ponudimo,« pravi.

Letos bodo podelitve priznanj vinogradnikom podelili v sklopu zagona klopotca okrog 15. avgusta na Koglem.

Besedilo in foto: L. Markelj

Galerija