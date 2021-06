29. Forum odličnosti in mojstrstva; velika nagrada Vladimirju Prebiliču

19.6.2021 | 10:55

Podelitev velike nagrade (foto: Občina Kočevje)

Kočevje - Kočevje je v tem tednu gostilo 29. Forum odličnosti in mojstrstva, ki je potekal na temo spodbujanja sožitja narave, gospodarstva in kulture kot ključnih gradnikov nadpovprečnosti, odličnosti in mojstrstva. Poseben poudarek je bil na Kočevskem seveda dan na gozdarstvo in varstvo narave. V sklopu foruma je bilo podeljeno tudi vseslovensko priznanje Velika nagrada odličnosti in mojstrstva, ki se podeljuje za izjemne dosežke na področju znanosti, kulture, umetnosti in gospodarstva. Prejel jo je dr. Vladimir Prebilič za svoje delo na različnih področjih, kot mednarodni strokovnjak, izredni profesor ter seveda kot župan občine Kočevje.

29. Forum odličnosti in mojstrstva je, kot sporočajo organizatorji, ponudil štiri panele o odličnosti na različnih področjih – uvodni, kulturni, gozdarski in gospodarski panel. V uvodnem so zbrane nagovorili župan občine Kočevje dr. Vladimir Prebilič, ki je izpostavil hiter razvoj Kočevskega s poudarkom na razvoju gospodarstva, turizma in kulture. Državni sekretar na kmetijskem ministrstvu Anton Harej je poudaril naše izjemno naravno bogastvo in potencial gozda, glavni direktor in predsednik Krke Jože Colarič pa je gostom približal način delovanja enega najuspešnejših slovenskih podjetij.

V kulturnem panelu so udeleženci pobližje spoznali izviren slovenski projekt Rastoča knjiga, ki od leta 2019 domuje tudi v Knjižnici Kočevje, kjer je osrednja tema seveda narava in gozdarstvo. V sklopu foruma pa je bila najavljena tudi razširitev projekta, v Knjižnici Kočevje bo namreč formirano Združene Rastoče knjige gozdarstva Evrope in sveta. Ob 10. obletnici domačega kočevskega projekta in priznanja Deklica s piščalko je goste nagovorila tudi Lela B. Njatin in zbranim približala odličnost kulturnega ustvarjanja na Kočevskem.

V panelu, posvečenem gozdarstvu, so sodelovali direktor podjetja Slovenski državni gozdovi mag. Robert Tomazin, ki je osvetlil vidik številnih poslovnih priložnosti v povezavi z gozdom. Katja Konečnik, direktorica območne enote Zavoda za gozdove Slovenije, je spregovorila o temeljnih načelih za smotrno gospodarjenje in ravnanje z gozdovi. Prof. Dr. Marijan Kotar, nekdanji dekan Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, pa je dodal poudarek na nepogrešljivost gozdnega ekosistema.

Zadnji gospodarski panel je izpostavil poslovne zgodbe odličnosti na Kočevskem. Na forumu so sodelovali direktorji treh opaznejših kočevskih podjetij, ki so spregovorili o trenutnih gospodarskih razmerah in izzivih, predvsem pa načrtih za prihodnost. Sodelovali so direktor podjetja Yaskawa Europe Robotics Hubert Kosler, direktor družbe Melamin Srečko Štefanič in direktor podjetja Intersocks Marjan Kočila.

Za glasbene predahe med paneli sta poskrbela dva izjemna slovenska glasbenika. Domačin, slovenski saksofonist, skladatelj, aranžer in dirigent Tadej Tomšič, ki deluje kot studijski glasbenik, avtor, aranžer in glasbeni producent v raznovrstnih glasbenih zasedbah s številnimi domačimi in tujimi glasbeniki. Nastopil je skupaj z glasbenim kolegom, vodilnim slovenskim jazz kitaristom Primožem Grašičem.

Forum sta s sklepno mislijo na uspešno prihodnost kočevskega zaključila zaslužni prof. dr. Jože Gričar iz Fakultete za organizacijske vede Univerze v Mariboru, ki je med drugim tudi ustanovitelj mednarodno uveljavljene Blejske e-konference, ter idejni oče Foruma odličnosti in mojstrstva, pobudnik Rastoče knjige, dr. Janez Gabrijelčič.

Velika nagrada odličnosti in mojstrstva

Velika nagrada odličnosti in mojstrstva je visoka vseslovenska nagrada, ki se vsako leto podeljuje za izjemne dosežke na področju znanosti, kulture, umetnosti in gospodarstva. Podeljuje se tistim, ki so poleg dosežkov na omenjenih področjih storili veliko tudi za promocijo in razpoznavnost univerzalnih človekovih vrednot. Na 29. Forumu odličnosti in mojstrstva v Kočevju je strateški odbor Foruma nagrado podelil dr. Vladimirju Prebiliču, županu občine Kočevje, mednarodno priznanemu strokovnjaku na področju obramboslovja, izrednemu profesorju na Fakulteti za družbene vede, ter promotorju odličnosti in mojstrstva.

Kot je med drugim zapisano v utemeljitvi svoje strokovne in znanstvene moči namenja najprej rasti in trajnostnemu razvoju ter napredku svojega Kočevja in Kočevske. Osebno odgovornost za dobrobit svojega mesta Kočevja povezuje z odgovornostjo za univerzalno sožitje, strpnost in povezovanje. In prav v tem vidimo širino ter vrednost našega letošnjega nagrajenca, ki razmišlja in deluje pogumno, odkrito, dosledno in vztrajno za interese Kočevja, za narodove in univerzalne cilje.

Do sedaj so to visoko nagrado med drugimi prejeli Leon Štukelj, Pia in Pino Mlakar, dr. France Bučar, dr. Alojzij Šuštar, dr. Aleksandra Kornhauser, akad. dr. France Bernik, gospod Slavko Avsenik, akad prof. dr. Tadej Bajd, akad. Tone Pavček, akad. Ciril Zlobec, še sporočajo iz Občine Kočevje.

M. K.