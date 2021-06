Vojni veterani si ne želijo nobene mitologizacije

Ladislav Lipič

Novo mesto - "Skromen a pomemben zapis na spomeniku v Pogancih Obranili domovino nam govori o enotnosti in zaupanju, ki je vladalo v tistem času,"je sinoči na proslavi spominskega dne Mestne občine Novo mesto in 30-letnice samostojne Slovenije, ki so jo v muzeju obogatili z odprtjem razstave 1991 – Dolenjska: sledi umetnosti na obeležjih, poudaril slavnostni govornik, generalmajor Ladislav Lipič, predsednik Zveze veteranov vojne za Slovenijo.

Ladislav Lipič je v uvodu svojega govora poudaril še ene besede, zapisane na spomeniku na Pogancih: Na tem mestu je 27. junija 1991 počil prvi strel v vojni za osamosvojitev Republike Slovenije in izpostavil zgodovinskost tega dogodka. "Spomenik je, tako kot številni drugi spomeniki iz tistega časa, postavljen slovenskemu narodu. Vojni veterani si ne želimo nobene mitologizacije takratnih dogodkov, nobenega poveličevanja in tekmovanja, kdo bo postavil več spominskih obeležij, pač pa iskreno in preprosto zapisano bistvo naše vojne. Zmagovalec v vojni za Slovenijo je bil slovenski narod. Ta narod je imel tedaj svojo obrambno silo, Teritorialno obrambo in Milico, v katero je verjel in ji je zaupal. Napis nas ne deli na bolj ali manj zaslužne, na bolj ali manj pomembne, pove pa bistvo - le skupaj in enotni smo lahko dosegli zmago. Tako naj tudi ostane. V napisu Obranili domovino se najdemo vsi in ne le pomembni posamezniki, tudi in predvsem tisti, ki so za svojo domovino umrli in jih danes ni med nami," je med drugim na proslavi v Dolenjskem muzeju poudaril Ladislav Lipič.

Proslave so se udeležili pripadniki obeh veteranskih združenj vojne za Slovenijo - Zveze veteranov vojne za Slovenijo in Zveze policijskih veteranskih društev Sever in predstavniki lokalne skupnosti, v programu pa so sodelovali člani gledališke skupine Goga iz Gimnazije Novo mesto in učenci glasbene šola Marjana Kozine. V svojem pozdravnem nagovoru se je direktorica Dolenjskega muzeja Jasna Dokl Osolnik zahvalila vsem avtorjem zgodovinskih obeležij, predstavljenih na razstavi 1991 – Dolenjska: sledi umetnosti na obeležjih, ter poudarila, da so v muzeju, zavedajoč se svojega poslanstva pri objektivni interpretaciji slovenske zgodovine, razstavo povezali s s tem povezane pedagoške programe, namenjene vrtcem in osnovnim šolam.

I. Vidmar

