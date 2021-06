Včeraj 84 okužb, v regiji 10

19.6.2021 | 13:30

Postelje na covidnem oddelku SB Novo mesto so prazne ... (simbolna slika; Bobo)

V Sloveniji je bilo po podatkih Sledilnika za covid-19 včeraj potrjenih 84 novih primerov okužbe s sars-cov-2. Opravili so 2237 PCR testov, kar pomeni, da je bil delež pozitivnih testov 3,8-odstoten. Prejšnji petek je bila epidemiološka slika nekoliko slabša, in sicer so ob 4,7-odstotnem deležu pozitivnih testov potrdili 126 novih primerov okužbe. 14-dnevna pojavnost na 100.000 prebivalcev se je tako dodatno znižala na 90,2.

V slovenskih bolnišnicah je bil včeraj hospitaliziran 101 covidni bolnik, pri čemer jih je 37 potrebovalo intenzivno terapijo. Na žalost je en bolnik umrl.

Doslej je bilo v Sloveniji "polno" cepljenih 592.156 oseb ali 28,2 odstotka prebivalstva.

REGIJA

V SB Novo mesto covidnih bolnikov nimajo.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Kočevje in Mirna Peč 2, Črnomelj 1

Posavje - Brežice 3, Krško 2

M. K.