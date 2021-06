FOTO: Mirna Peč praznuje: občinska priznanja, prva likovna kolonija, ocenjevanje in razstava štrukljev …

Letošnji občinski nagrajenci (z leve): predsednika Komisije za nagrade in priznanja Zvonko Papež, dr. Mateje Guštin, Stane Bevc in Janja Klemenčič ter župan Andrej Kastelic. (Foto: Foto Asja)

Štefan Slak je prejel bronasto priznanje Civilne zaščite.

Prve likovne kolonije se je udeležilo 20 ljubiteljskih slikarjev. (Foto: M. Ž.)

Zmagovala državnega ocenjevanja štrukljev Zarja Denac in predsednica DPŽ Mirna Peč Jelka Krivec

Mirna Peč - Občina Mirna Peč v teh dneh praznuje svoj 22. praznik. Osrednji dogodek, slavnostna seja občinskega sveta, je bil sinoči v Muzeju Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka. Plaketo občine sta prejela Janja Klemenčič za dolgoletno predano, prostovoljno delo v različnih društvenih projektih ter v širši lokalni skupnosti, s katerim je pomembno prispevala k ohranjanju mirnopeške kulinarične tradicije, kakovosti življenja občanov in ugledu občine, in Stane Bevc za dolgoletno predano, prostovoljno delo pri izvajanju skupnostnih akcij, ustanavljanju in delovanju občine, različnih društvenih projektih in poklicnim delu na področju razvoja živinoreje, s katerim je pomembno prispevala k izboljševanju pogojev življenja v občini, k razvoju kmetijske dejavnosti, kakovosti življenja občanov in ugledu občine. Županovo priznanje pa je prejela zdravnica Mateja Guštin za njeno strokovno, skrbno in požrtvovalno delo na področju družinske medicine ter vse napore v času epidemije covid-19, s katerim pomembno prispeva k zdravju občanov ter k dvigovanju zavesti pomena skrbi za lastno zdravje.

Domači župan Andrej Kastelic je v svojem nagovoru, v katerem se je ozrl na minulo leto, med drugim izpostavil usmerjenost občine v naložbe na cestnem področju, ravno včeraj so odprli eno večjih pridobitev v zadnjem obdobju na tem področju - prenovljeni center Mirne Peči in prenovljeno cesto s pločniki in vso potrebno infrastrukturo od občinskega središča do Ivanje vasi.

»Ena od zelo pomembnih aktivnost, ki smo ji v zadnjem obdobju posvečali veliko pozornosti, je bilo umeščanje novih in obstoječih investitorjev tako v Industrijski kot tudi v Gospodarski coni, v kateri trenutno obratuje že osem podjetij. Nadaljujemo pa tudi z izpeljavo ustreznih postopkov za širitev Gospodarske cone, saj se zavedamo, da brez razvoja gospodarstva ni ustreznega razvoja lokalne skupnosti. V obeh conah je po prostorskih aktih možna gradnja na površini cca 62 ha. Sorazmernemu razvoju in umeščanju industrije je potrebno slediti tudi na področju stanovanjske gradnje, glede na to smo pripravili ustrezne dokumente za zaključevanje stanovanjske cone nad Postajo kot tudi za komasacijo v Češenski hosti in pripravo OPPN Pod postajo,« je dejal.

Ker zaradi epidemije in strogih ukrepov letos Civilna zaščita ni imela osrednjega slavnostnega dogodka, je župan podelil poveljniku Civilne zaščite Občine Mirna Peč Štefanu Slaku bronasto priznanje Civilne zaščite.

Slikarji in štruklji

Sobotno dogajanje je odprl tradicionalni pohod po poti Slakove in Pavčkove mladosti. Sicer pa od današnjega pestrega dogajanja izpostavimo prvo slikarsko kolonijo in peto državno razstavo in ocenjevanja štrukljev iz kvašenega in vlečenega testa.

Slikarske kolonije, ki potekala pod okriljem pokrajinske zveze Društev upokojencev Dolenjske in Bele krajine, gostilo pa Društvo upokojencev Mirna Peč, se je udeležilo 20 ljubiteljskih slikarjev iz vse Dolenjske, ki so ustvarjali na različnih koncih občine (Šentjurij, Zijalo, Mirna Peč, Globodol, ob Temenici …). Nastala dela bodo nekaj časa na ogled v telovadnici stare osnovne šole, potem pa do jeseni v Muzeju Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka.

Najboljši štrukelj – to je bil štrukelj s suhimi hruškami – je naredila mlada, komaj 16-letna Zarja Denac iz Male Slevice v okolici Velikih Lašč, sicer pa so v oceno na veselje vseh glede na razmere prejeli 50 štrukljev in podelili 15 zlatih in 35 srebrnih priznanj. Več v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Praznovanje se nadaljuje danes, jutri in v torek

