V Bršljinu trčila avto in kolesar; spet reševanje iz dvigala

20.6.2021 | 08:40

Včerajšnja akcija v Zabukovju (foto: dr. Ferenčina iz helikopterja)

Sinoči ob 19.12 sta v Bršljinu v Novem mestu trčila osebno vozilo in kolesar. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj dogodka ter pomagali reševalcem pri oskrbi in prenosu. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so kolesarja na kraju oskrbeli in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Z vojaškim helikopterjem v UKC

Ob 10.36 je posadka helikopterja Slovenske vojske v spremstvu dežurne ekipe HNMP Maribor iz Zabukovja, občina Sevnica, s helikopterjem prepeljala poškodovano osebo v UKC Maribor. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali mesto pristanka helikopterja in nudili pomoč pri prenosu poškodovane osebe.

Gorela suha trava

Ob 14.00 je v Gumberku, občina Novo mesto gorela suha trava. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Ratež so pogasili požar na površini okoli 30 kvadratnih metrov.

Spet reševanje iz dvigala

Ob 13.22 so v Kidričevi ulici v Kočevju gasilci PGD Kočevje iz okvarjenega dvigala večstanovanjskega objekta rešili občanko.

M. K.