Novomeščani s porazom v finalu končnice

20.6.2021 | 10:20

Uroš Slatinšek (foto: arhiv; ŠD SU)

Ravne na Koroškem - Na Ravnah na Koroškem je v prvi finalni tekmi končnice v 1. SNTL za moške Fužinar Inter Diskont s 5:3 premagal ŠD SU. S tremi zmagami se je izkazal Mitja Horvat, dve je dodal Aljaž Godec, za Novomeščane je bil dvakrat uspešen Uroš Slatinšek, enkrat pa njegov brat Jure. Druga finalna tekma bo na sporedu v sredo, 23. junija, morebitna tretja pa tri dni pozneje. Obe bosta v Novem mestu.

Branilec naslova državnih prvakov, Maribor, je v letošnji sezoni izpadel v polfinalu, krivec za to pa je bil Fužinar Inter Diskont, ki je v torek, v tretji odločilni tekmi zmagal s 5:3. Več odmora so imeli Novomeščani, ki so pred tednom dni še drugič premagali Kemo Puconce. V rednem delu prvenstva je bil v medsebojnem dvoboju boljši ŠD SU, ki je slavil s 5:2. Toda po prvi finalni tekmi končnice so v boljšem položaju Ravenčani.

Junak prvega finalnega obračuna je bil Mitja Horvat, ki je po zmagah nad Jožkom Omerzelom s 3:1 in Juretom Slatinškom s 3:0, proti Urošu Slatinšku zaostajal že z 0:2 v nizih, v dramatičnem tretjem pa je po zasuku v končnici prišel do svojega prvega niza. Tudi preostala dva niza najboljših igralcev rednega dela prvenstva, oba sta v 19 dvobojih le dvakrat izgubila, sta bila zelo izenačena, v končnicah pa je bil bolj zbran Horvat. S to zmago je njegova ekipa povedla z 1:0 v zmagah, vendar vsekakor velja omeniti tudi Aljaža Godca, ki proti Urošu Slatinšku ni osvojil niti niza, zato pa je s 3:0 premagal Jožka Omerzela in s 3:1 še Jureta Slatinška.

»Zadnja tekma je bila polna preobratov, Mitja Horvat je bil že v izgubljenem položaju, toda ko se tekma izteče tako, kot se je, je vse v redu. Mitja je še enkrat več pokazal svojo kakovost, borbenost in nepopustljivost, toda vse pohvale si zasluži tudi Aljaž Godec, ki je dobil dve partiji, kar se je od njega tudi pričakovalo. Sicer smo še imeli rezerve v zadnji partiji, če bi bilo 4:4, vendar je vsekakor bolje, da se je tekma odločila pred njo. Ni kaj, sem zelo zadovoljen, vendar finale še ni odločen. Prednost je zdaj resda na naši strani, to pa še nič ne pomeni,« je po zmagi dejal Darko Jamšek, trener Fužinar Inter Diskonta, za katerega je to tretji finale končnice. V prvem je ravensko ekipo premagala Krka, v drugem Maribor.

V gostujoči ekipi je Uroš Slatinšek potem, ko je nadigral Godca, s 3:1 premagal še Žigo Kristijana Žigona, eno zmago pa je z zmago proti Žigonu dodal še Jure Slatinšek. Za Novomeščane, ki so v le štirih letih obstoja in v svoji drugi prvoligaški sezoni prišli do finala končnice, je bil to prvi poraz v letošnji sezoni. »Čestitke Fužinarju za zmago. Danes preprosto ni bil naš dan, a že jutri bo nov dan in čas, ko bomo naredili analizo tekme in skušali odpraviti napake. V sredo je druga tekma in dali bomo vse od sebe, da bomo prišli še do tretje tekme,« pa je po porazu svoje ekipe dejal Uroš Slatinšek, trener in igralec Novomeščanov.

Fužinar Inter Diskont - ŠD SU 5:3

M. Š.