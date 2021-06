Z ministrom Vrtovcem o številnih projektih na Kočevskem

20.6.2021 | 09:50

Foto: Občina Kočevje

Kočevje - Kočevski župan dr. Vladimir Prebilič je v petek na delovnem obisku gostil ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca, državnega sekretarja Aleša Miheliča in predstavnike DRSI ter evropsko poslanko Ljudmilo Novak. Obisku se je pridružil tudi župan sosednje občine Kostel, Ivan Črnkovič.

Na sestanku so tekli pogovori o številnih infrastrukturnih projektih na Kočevskem, ki so trenutno v teku in v načrtu, sporočajo iz kočevske občine. V pripravi je namreč šest investicij v sodelovanju z ministrstvom, in sicer ureditev krožišča in pločnikov v Livoldu, rekonstrukcija ceste od semaforiziranega križišča pri Zdravstvenem domu Kočevje do semaforiziranega križišča v centru, ureditev krožišča pri odcepu za Novo mesto, urejanje prehoda za pešce in preplastitev državne ceste v Gorenju, preplastitev ceste med Štalcerji in Kočevsko Reko ter gradnja avtobusnega postajališča Novi Lazi. V sklopu obiska pa sta župan in državni sekretar Mihelič podpisala še sofinancerski sporazum za projekt Morava, v okviru katerega se bo v prihodnjem letu izvedlo umirjanje hitrosti, ureditev avtobusnih postajališč, priključkov in cestišča. Ocenjena vrednost projekta je dober milijon evrov, pri čemer država zagotavlja 89 % sredstev. V obdobju treh let bo tako Občina Kočevje ob sofinanciranju Ministrstva v infrastrukturo izvedla za okoli 10 milijonov evrov investicij. Prav tako pa ministrstvo pripravlja nadaljevanje gradnje državne kolesarske povezave na odseku med Ribnico in Kočevjem ter od Kočevja proti Petrini. Izvedba se načrtuje se načrtuje v letih 2022 in 2023.

Ob zaključku obiska sta tako minister Vrtovec kot župan poudarila izjemno konstruktivno sodelovanje, ki pomembno vpliva na uspešen razvoj Kočevskega, so še zapisali v sporočilu za javnost.

M. K.