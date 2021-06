FOTO: Ne le Krka, Novo mesto je zaživelo

20.6.2021 | 11:00

Krka je bila včeraj v okviru prireditve Krka živi! prizorišče prve letošnje tekme Sup pokala Slovenije (foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Krka živi in Noč na Krki sta novomeški tradicionalni prireditvi, ki sta se včeraj na številnih prizoriščih ob Krki na Loki združili v eno. Težko je bilo spregledati, kako težko so Novomeščani čakali, da se bo odprlo, da bo zaživelo in da se bo sprostilo, da se bodo lahko vsaj nekoliko sprostili. Pa so se, nekateri previdno, drugi pa na polno, kdo tudi malo preveč.

Začelo se je precej športno z odbojko na mivki, pa prvo letošnjo tekmo slovenskega pokala v supu, stoječem veslanju na deski, in mestno tekmo v gorskem kolesarstvu na progi, ki jo je novomeško kolesarsko društvo Zverinice speljalo s Kapitlja do Loke.

Bolj ko se je bližal večer in je vročina vsaj nekoliko popustila, bolj je šport začela izpodrivati glasba. Dogajalo se je na treh odrih. Pri gostišču Loka je občinstvo zabavala skupina za poroke, Anka Bays, znana tudi po priredbah skladb tako imenovanega jugo rocka, pred nekdanjim domom TVD Partizan, danes poimenovanim Mladinski center Oton, je najmlajše občinstvo zabaval DJ Matteo Kunst, na košarkarskem igrišču pa so ljubitelje bluesa in rocka zadovoljevali člani skupine El Kachon z gosti, prijatelji iz skupine Tretji kanu in malim Gabrom.

Do desetih. Potem pa vse tiho je bilo.

I. Vidmar

