Novih sedem kilogramov do sreče

20.6.2021 | 13:00

Svoj novi roman 7 kg do sreče 2 je Maja Gal Štromar (desno) predstavila v pogovoru s Klavdijo Kotar (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Šest let je trajalo, da se je Mari Vodopivec, zdaj že (nič več) igralki, nabralo novih sedem kilogramov, ki ji samo še manjkajo do sreče. Čeprav v Novem mestu rojena in ne tako dolgo nazaj primožena pisateljica, igralka, režiserka, dramaturginja in gledališka pedagoginja Maja Gal Štromar, ko je pred 2015 napisala svoj prvi roman z naslovom 7 kg do sreče, ni imela namena napisati njegovega nadaljevanja, z besedami SREČEN KONEC ( … se nadaljuje … ), s katerimi je zaključila zgodbo, pa je mislila nekaj drugega. A se je tista knjiga dobro prodajala in doživela tudi kakšen ponatis, bralci pa so omenjene zaključne besede razumeli drugače kot avtorica, koronska karantena pa je naredila svoje. Predvsem je dala kulturnikom veliko prostega časa, ki so ga nekateri dobro izkoristili.

V pogovoru s Klavdijo Kotar, vodjo novomeške izpostave JSKD, s katero Maja Gal Štromar tudi sicer dobro sodeluje, je v Parku rastoče knjige pri novomeški knjižnici predstavila nadaljevanje romana, ki ima v sebi precej avtobiografskih podrobnosti. Če so se v prvem delu težave igralke Mare Vodopivec začele, ko ji je zaradi kakšnega kilograma preveč med snemanjem počil steznik, v postelji njenega skoraj moža in na odru gledališča pa jo je zamenjala mlajša in vitkejša tekmica, se Mara v drugem delu, ki se začenja s prizorom, ko jo njen bivši, sicer novi šef, v tej vlogi tako rekoč brcne v rit in se njena igralska kariera tako rekoč konča, spopada z drugimi težavami, ne le novimi sedmimi kilogrami, ki ji manjkajo do sreče, pač pa tudi z vsem tistim s čimer se ženske srečujejo, ko se srečajo z abrahamom.

Dilemo, ali gre za avtobiografski roman in ali je Mara Vodopivec v bistvu Maja Gal Štromar, Maja v drugem delu razreši z odlomkom, v katerem gre Mara Vodopivec na gledališko predstavo, katere avtorica je Maja Gal Štromar, ki pa je Mara ne pozna. Kot je Maja Gal Štromar povedala v Parku rastoče knjige, jo je Vodopivčeva s tem grdo užalila. Ali pa se je s tem, ko je to zapisala v romanu, užalila samo sebe. Tako nekako.

I. Vidmar