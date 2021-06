Včeraj le 26 novih primerov okužbe (regija: 1); drugi dan ta teden brez smrtnih žrtev

20.6.2021 | 14:00

Epidemiološka slika v Sloveniji se še naprej izdatno izboljšuje. Včeraj je bilo v Sloveniji opravljenih 1059 PCR testov, ob 2,5-odstotnem deležu pozitivnih testov pa so potrdili 26 novih primerov okužbe s trdovratnim virusom, kažejo podatki Sledilnika za covid-19. Tako nizko dnevno število pozitivnih smo nazadnje zabeležili v nedeljo, 6. septembra, ko je bilo potrjenih 25 novih primerov okužbe, delež pozitivnih testov pa je znašal 3,54 odstotka. Primerjava podatkov z lansko jesenjo je sicer problematična, saj je bil takrat režim testiranja nekoliko drugačen.

In kako je bilo prejšnjo soboto? Takrat je bila epidemiološka slika precej slabša, potrjenih je bilo namreč 91 primerov okužbe, pri čemer je delež pozitivnih testov znašal 6,6 odstotka. 14-dnevna pojavnost na 100.000 prebivalcev se je tako znižala na 76,2 primera.

Podatki sledilnika še kažejo, da sta danes zjutraj v slovenskih bolnišnicah ležala 102 covidna bolnika, med temi jih je 37 potrebovalo intenzivno terapijo. Med covidnimi bolniki včeraj ni bilo smrtnih primerov.

Po podatkih vlade je doslej covid-19 prebolelo 250.970 ljudi.

S prvim odmerkom cepiva proti covidu-19 je cepljenih 793.959 oz. 46 odstotkov starejših od 18 let. Z drugim odmerkom pa je cepljenih 592.712 oz. 34,3 odstotka starejših od 18 let. Med starejšimi od 50 let je s prvim odmerkom cepiva proti covidu-19 cepljenih 529.152 oz. 60,4 odstotka, z drugim odmerkom pa je cepljenih 446.319 oz. 51 odstotkov prebivalcev, še navaja vlada.

REGIJA

V SB Novo mesto covidnih bolnikov nimajo.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - brez novih okužb

Posavje - Sevnica 1

M. K.