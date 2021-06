Slavko Mirtič predstavil knjigo o letalskih napadih na suhokranjske vasi

20.6.2021 | 18:00

Z leve proti desni: predsednik TD Suha krajina Vlado Kostevc, avtorica priložnostne razstave Jana Špendl in avor knjige Slavko Mirtič

Predstavitve knjige sta se med drugim udeležila tudi predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca in veleposlanica Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske Tiffany Sadler

Žužemberk - V Suhi krajini je bilo v preteklosti veliko pomembnih, svetlih in tudi temačnih dogodkov, ki so pozabljeni, odrinjeni in neraziskani. Letalske napade na suhokranjske vasi med drugo svetovno vojno je več let raziskoval Slavko Mirtič z Dvora, ki je o tem tudi napisal knjigo z naslovom Sence nad krajino. Knjiga osvetljuje delček naše zgodovine, obenem pa je tudi opomin, da se grozote vojn, ki so pri nekaterih zarezale globoke rane, ne bi več ponovile.

Zgodovina Žužemberka in Dvora z okolico, še posebej dogodki med drugo svetovno vojno, so Slavka od nekdaj zanimali. »V Suhi krajini so se med drugo svetovno vojno zvrstili številni letalski napadi, ki pa so po vojni počasi tonili v pozabo. Po vojni smo bili priče številnim proslavam, komemoracijam, postavitvi pomnikov in spomenikom padlih na obeh straneh. Zdelo se mi je pomembno, da bi ta del letalske zgodovine podrobneje tudi proučil. Z iskanjem prvih virov, fotografij, prebiranjem knjig, sem pričel že pred šestimi leti, obenem sem začel obiskovati ljudi, ki so bili priče teh dogodkov,« pravi Slavko, ki je po poklicu sicer učitelj praktičnega pouka za lesarstvo na Šolskem centru Novo mesto, po duši pa raziskovalec in novinar.

Pred štirimi leti je sodeloval pri postavitvi spominskega obeležja blizu vasi Gradenc, kjer je leta 1945 strmoglavili ameriški bombnik. Pri odkrivanju zgodovine je nanj pomembno vplivalo tudi srečanje z južnoafriškim ljubiteljskim zgodovinarjem Tinusom le Rouxom, ki se je poleti 2017 mudil na Trških dnevih v Žužemberku. Tinus je namreč preučeval južnoafriške zračne sile SAAF med drugo svetovno vojno. Slavku, s katerim sta stkala prijateljske vezi, je podaril številne fotografije napadov na suhokranjske vasi ter vojaške dokumente o načrtovanju in izvedbi raketnih napadov zavezniških letal. »Tako je nastala obširna zbirka dokumentov, pa tudi fotografij, ki so bile do sedaj več kot sedem desetletij skrite očem javnosti,« ponosno pove Slavko, ki ga je vse to še bolj pritegnilo, da se je zakopal v raziskovanje dogodkov iz preteklosti.

Pri iskanju in preverjanju dejstev je veliko časa preživel po različnih muzejih. »V zadnjih dveh letih je bil dostop do muzejev nekoliko otežen, pa tudi dokumentacije o letalskih napadih ter poročil 7. korpusa, ki je deloval na tem območju, je bilo razmeroma malo oz. so zaradi poškodb, kot sta vlaga in neprimerna hramba, v arhivski obdelavi. Tako sem se osredotočil na poročila in fotografije letalskih napadov, na katerih so točni datumi in tudi ure napadov. Te sem primerjal s takratnimi poročili in zapisi virov, ki sem jih večinoma pridobil iz Dolenjskega muzeja, pa tudi iz različnih knjig in dokumentov, ki so na voljo. Pri tem mi je veliko pomagala in me usmerjala Marjeta Bregar iz Dolenjskega muzeja.«

Opravil je tudi ogromno pogovorov z ljudmi, ki so doživeli grozote vojne. Tako so nastale številne zanimive zgodbe, ki so zapisane v knjigi. »Če izpostavim le nekaj zgodb: kalvarija Kranjčeve družine v Hinjah in mlinarja Jožeta Dularja iz Jame pri Dvoru, prve žrtve Franca Požuna, izjemnega zborovodje in organista, požiga Hinj in Žvirč, tragični usodi Feliksa Potočarja, prvega organizatorja partizanskega gibanja, prihoda prvih izgnancev družine Može iz Cirknice v Suho krajino, pa številna pričanja o letalskih napadih na vasi v Suhi krajini. Tu bi izpostavil vas Vinkov Vrh, ki je bila popolnoma razrušena,« pove Slavko.

Knjiga, ki je izšla pod založništvom Turističnega društva Suha krajina v nakladi 300 izvodov, kronološko prikazuje letalske napade na suhokranjske vasi. Po njegovih besedah so najprej bombardirale italijanske, nadaljevale nemške, leta 1945 po končale angleške zračne sile z njihovimi zavezniki. »V knjigi je objavljenih več kot dvesto petdeset fotografij in dokumentov, prevladujejo fotografije letalskih napadov na vasi Dvor, Vinkov Vrh, Lašče, Žužemberk, Sadinjo vas, Trebčo vas, Zafaro in Stransko vas. To so res izjemne fotografije, dragoceni dokument tistega časa,« meni avtor knjige.

Njene predstavitve v petek v žužemberškem gradu se je udeležil tudi predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca, ki je med drugim poudaril, da se iz te knjige lahko naučimo, da smo Slovenci plačali zelo visok davek v drugi svetovni vojni. Iz preteklih dogodkov se po njegovih besedah moramo nekaj naučiti, da bomo znali ceniti mir in svobodo ter si prizadevati, da nikoli več ne bo prišlo do vojn. »Vojna je nesmiselna, v njej so vsi poraženci,« je še dodal Kovšca, ki je skupaj z veleposlanico Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske Tiffany Sadler odprl tudi razstavo fotografij letalskih napadov zavezniških pilotov SAAF na vasi v Suhi krajini. Razstavo je postavila Jana Špendl.

Obiskovalci prireditve so si lahko ogledali tudi kratek film, ki nazorno prikazuje dogajanje na suhokranjskih tleh in v zraku pred več kot sedemdesetimi leti.

Besedilo in fotografije: R. N.

