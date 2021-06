FOTO: Na Gorjancih je spet rohnelo; zmaga Patriku Zajelšniku

20.6.2021 | 19:15

Jernej Hrovat je takole v prvi vožnji razbil renault twinga. Spodaj pod tekstom tudi video posnetek nesreče.

Alojz Udovč s svojim cliom

Najhitrejši v obeh vožnjah je bil Patrik Zajelšnik.

Gornja Težka Voda - Ljubitelji hitrih avtomobilov, ki jih na Dolenjskem ni malo, so ta konec tedna spet prišli na svoj račun. Po letu dni premora zaradi epidemije koronavirusa je bila danes znova na sporedu gorsko hitrostna avtomobilistična dirka Gorjanci, ki je ob progo pritegnila več tisoč gledalcev, ki so imeli kaj videti. Najhitrejši v obeh vožnjah je bil s svojim prototipom Norma M20FC Patrik Zajelšnik, drugo mesto je z enakim dirkalnikom zasedel Avstrijec Bernhard Gradisching, tretji pa je bil njegov rojak Karl Schagerl z VW golf R TFSI.

Po petdesetih letih je dirko znova organiziralo AMD Novo mesto s pomočjo članov še dveh novomeških avtomobilističnih društev, Avto športnega društva Novo mesto in Kluba Klas. »Časa za pripravo dirke je bilo malo, saj smo se z bivšimi organizatorji iz Ljubljane dogovorili šele konec aprila. Hitro smo se lotili pridobivanja vseh potrebnih dokumentov, saj je tega zelo veliko. Danes imamo na štartu okoli 100 vozil, zelo smo zadovoljni, vreme nam služi, želim, da bodo vsi tekmovalci varno prišli do cilja. Mogoče bo padel celo rekord proge,« je pred štartom dirke povedal predsednik AMD Novo mesto Jože Brulc. Dirka je štela za slovensko in avstrijsko državno prvenstvo, zato so se na progo podali številni vrhunski vozniki.

Med vozniki, ki so tekmovali v slovenskem državnem prvenstvu, je bil v skupni razvrstitvi najhitrejši v obeh vožnjah Matej Grudnik z renault cliom pred Maticem Kogejem (mitsubishi lancer EVO IX) in Avstrijcem Geraldom Glinznerjem (porsche 911 GT3 Cup). Od domačinov je bil najvišje, in sicer na 6. mestu, uvrščen Alojz Udovč (renault clio RS), ki je bil drugi v diviziji II, Primož Kavšek (peugeot 2008) je bil 8., četrti pa v diviziji II, Miha Fabijan (reanult twingo Cup) 30., Blaž Cimrmančič (reanult twingo Cup) 32., David Stušek (reanult twingo Cup) pa mesto za njim. Fabijan je bil sicer v skupni razvrstitvi pokalnega prvenstva divizije IV drugi, Cimrmančič četrti, Stušek pa peti.

Na dirki je nastopil tudi izkušeni Milan Bubnič (lancia delta HF integrale), ki je v prvi vožnji odstopil.

Besedilo in fotografije: R. N.

