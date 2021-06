V Črnomlju načrtujejo skoraj popolno priključenost na mestno kanalizacijo

21.6.2021 | 11:20

Podpis pogodbe (foto: Občina Črnomelj)

Črnomelj - Črnomaljska občina in tamkajšnje podjetje TGH sta pred kratkim podpisala pogodbo za gradnjo kanalizacije v okviru črnomaljskega dela projekta odvajanja in čiščenja odpadne vode v porečju Kolpe. S skoraj trimilijonsko naložbo bodo stopnjo priključenosti na javno kanalizacijsko omrežje mesta Črnomelj povečali za desetino na 98 odstotkov.

Vrednost celotnega projekta je 2,95 milijona evrov. Občina bo po sklepu ministrstva za okolje in prostor iz Kohezijskega sklada zanj dobila blizu 1,6 milijona evrov ter iz državnega proračuna še skoraj 280.000 evrov. Sama bo zanj prispevala nekaj manj kot 1,1 milijona evrov, so sporočili s črnomaljske občine.

V okviru projekta bodo dogradili črnomaljski kanalizacijski sistem. Graditi nameravajo začeti konec julija in projekt v celoti končati oktobra prihodnje leto.

Po občinskih podatkih bodo skupaj zgradili skoraj šest kilometrov kanalizacije in osem črpališč. Po končanem projektu pa bo na novo priključenih 200 zgradb z več kot 600 prebivalci.

Kanalizacijo boso sicer dogradili in prenovili na Ulici na bregu, na delu območja Majer, na ulicah Pod mestnim jedrom, Pod gozdom in Nova Loka, na Čopovi in Marentičevi ulici, na območju zazidalnega načrta Drage II, na Ločki cesti, Grajski cesti, Semiški ulici ter na Ulici Marjana Kozine.

Kje bodo gradnjo najprej začeli, bo znano, ko bo izvajalec pripravil njen časovni načrt. Hkrati z gradnjo kanalizacije bo občina v navedenih ulicah prenovila vodovodno omrežje in ob sodelovanju stanovalcev tudi javno razsvetljavo. Ponudnikom telekomunikacijskih storitev pa bo pred asfaltiranjem ulic omogočila vgradnjo optičnega omrežja.

Črnomaljski župan Andrej Kavšek je v sredo ob podpisu gradbene pogodbe povedal, da želijo belokranjski reki Lahinjo in Dobličico še bolj zaščiti pred komunalnimi odplakami, v okviru omenjenega projekta pa bodo prenovljene odseke povezali s čistilno napravo pod Vojno vasjo.

M. K.