FOTO: Stopno in maša za domovino - Se sploh zavedamo, kaj imamo s svojo državo?

21.6.2021 | 08:00

Na Stopnem od včeraj ponosno plapola slovenska zastava!

Stopno - Občina Škocjan že tradicionalno pri cerkvici Rožnovenske matere božje na Stopnem, nekdanji romarski poti, za dan državnosti povabi na mašo za domovino, ki ji sledi bogat kulturni program.

Letos, ko praznujemo 30. obletnico samostojnosti Slovenije, je bilo še posebej slovesno. Slavnostni mašnik na včerajšnji maši je bil upokojeni ljubljanski nadškof dr. Anton Stres, lazarist, teolog, filozof in pedagog, slavnostni govornik pa pravnik, novinar, dober poznavalec družbenega dogajanja, poet in predvsem velik domoljub Igor Pirkovič.

Dr. Anton Stres

Operna pevca Zdravko Perger in Olga Gracelj sta obogatila slovesno mašo in prireditev.

Dr. Anton Stres je spomnil, kako pomembna sta bila pri naši osamosvojitvi pogum in srčnost. »Če pred 30 leti na čelo Slovenije ne bi stopili pogumni ljudje, ki so izpeljali osamosvojitev in jo tudi ubranili, danes ne bi bili tukaj in ne bi obhajali praznika slovenske državnosti, ne bi blagoslavljali slovenske državne zastave. To si velja zapomniti tudi za naš trenutek in prihodnost,« je dejal in opozoril, da naša država nima sovražnikov od zunaj, »so pa med nami še vedno ljudje, ki menijo, da je odveč, da imamo svojo državo, in zato spodkopavajo njene temelje. Mi, ki verjamemo vanjo in njeno moralno upravičenost, moramo biti pogumni in srčni v njeni obrambi.«

Gojiti vrednote: svobodo, samostojnost, neodvisnost, enotnost, sodelovanje, solidarnost …

Da bo naša država takšna, kot bi morala biti, je po njegovem prepričanju treba gojiti nekaj temeljnih vrednot, ki so kot temeljni kamni vsake skupnosti, tudi politične, to je države. Stres je izpostavil svobodo, samostojnost, zrelost in odraslost ter neodvisnost, pa enotnost in sodelovanje ter solidarnost in skrb za skupno dobro. Vsako lastnost je posebej obrazložil.

Pirkovič: Domovina nas lahko združuje

Igor Pirkovič

Cerkveni mešani pevski zbor Dobrava z zborovodkinjo Faniko Martinčič

Na Stopnem se je zbralo veliko vernikov in domoljubov, ki so z zanimanjem prisluhnili govornikom.

Mladina je prijetno presenetila z domoljubnim programom.

Igor Pirkovič pravi, da ne gre pozabiti, da je šlo pred tremi desetletji pri osamosvojitvi za pogum tiste generacije, da je uspela reči zdaj ali nikoli, za pogum slovenskega naroda, da pa mit o enotnosti ne drži . »To je mit za takšne in drugačne potrebe – takrat niso bili vsi enotni. Če ne bi zmagal Demos, še dolgo, ali pa sploh ne bi imeli slovenske države,« je prepričan slavnostni govornik, ki spomni še na to, da so bile tudi razmere v Evropi naklonjene slovenski pomladi. Da smo takrat dosegli preboj iz domovine v državo, pa je zasluga slovenskega naroda, ki je kljub vsemu enotno stopil naprej, danes pa tega ne zmore.

A če kaj, ljudi lahko združuje domovina, je prepričan. »Odnos do domovine in odnos do slovenstva nima političnih barv. Danes pa se žal preštevajo tako, da kdor na zborovanjih vihra slovenske zastave, je reakcionar, desničar, kar je nekaj preživetega, in kdor je napreden, vihra palestinske zastave. Ampak na srečo Ljubljana ni vsa Slovenija,« je dejal Pirkovič, ki je ob 30-letnici samostojne Slovenije izdal zbirko domoljubnih pesmi z naslovom Skupaj. Svoje verze je ves čas prepletal v razmišljanja o domovini in domoljubju.

Zbrane je spomnil, da samostojna država ni nekaj tako samoumevnega. "Lahko bi se obrnilo tudi drugače, tako, da bi bila Slovenija še vedno med številnimi narodi, ki nimajo svoje države,« je dejal Pirkovič ter poudaril nujnost neke osnovne enotnosti slovenskega naroda.

Župan Kapler: Bodimo kot Ignacij Knoblehar!

Pirkovič, ki je v nagovoru spomnil ne le na tiste, ki so dali življenje za domovino, ampak tudi na tiste, ki domovine niso dočakali, so pa željo po samostojni državi stoletja nosili v srcu, je opozoril še na nujno samozavest vsakega naroda, predvsem na spoštovanje lastne samobitnosti, lastne zgodovine in resničnosti. »Kajti to nek narod osvobaja in ga dela velikega. Velikost naroda namreč ne merimo po njegovem številu, ampak glede na srčnost in samozavest in tu je še nekaj prostora,« pravi.

Jože Kapler

Blagoslov slovenske zastave, ki so jo prinesli škocjanski otroci v nošah.

Obema gostoma, ki ju je označil za Slovenca z veliko začetnico, se je za spodbudne besede zahvalil škocjanski župan Jože Kapler in spomnil na velikega rojaka, misijonarja dr. Ignacija Knobleharja. »Bodimo kot Knoblehar: pogumni, vztrajni, delavni, raziskovalni … Imejmo radi svojo domovino, svojo občino in svoje kraje!«

Domovini v čast na Stopnem plapola slovenska zastava

30. obletnico samostojnosti naše države so nato še obeležili s slavnostnim dvigom slovenske zastave. Prinesli so jo škocjanski osnovnošolci, oblečeni v narodne noše iz konca 19. stoletja. Zastavo je najprej blagoslovil dr. Anton Stres, nato pa sta jo na drog obesila župan Kapler in Igor Pirkovič. Zdaj se vidi daleč naokrog in oznanja, da tu živijo zavedni Slovenci, ki znajo tudi na zunaj pokazati svojo ljubezen do domovine.

Zbrani na Stopnem so se po maši in slovesnosti - obogatilo ju je petje Cerkvenega mešanega pevskega zbora Dobrava, tenorista Zdravka Pergerja z ženo, operno pevko Olgo Gracelj, nastopili pa so tudi škocjanski osnovnošolci- še zadržali ob klepetu, dobrotah pridnih gospodinj ter vinski kapljici škocjanskih vinogradnikov.

Besedilo in foto: L. Markelj

