V nesreči štirje poškodovani; v verižnem trčenju motorist brez poškodb

21.6.2021 | 07:00

Simbolna slika (arhiv)

Včeraj ob 18.33 sta v Velikih Malencah, občina Brežice, trčili osebni vozili. V nesreči so se štiri osebe poškodovale. Gasilci PGE so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja, počistili razlite motorne tekočine in nudili pomoč vlečni službi. Reševalci NMP Brežice so poškodovane osebe oskrbeli in prepeljali v SB Brežice.

Ob 18.20 so na regionalni cesti Rašica–Žlebič, občina Ribnica, verižno trčili motorist in osebni vozili. Gasilci PGD Ribnica so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator na motorju in enem osebnem vozilu ter z vpojnim sredstvom posuli iztekle motorne tekočine. Reševalci NMP Ribnica so pregledali motorista, ki pa ni potreboval zdravniške pomoči.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 10:00 do 12:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BEGRAD 2000 izvod Bratov Klemenc.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 7:30 do 10:00 zaradi del prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PRAPROČE, izvod Proti Osojniku.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 7:30 do 8:30 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KODELJEV HRIB;

- od 7:30 do 8:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KODELJEV HRIB;

- od 9:00 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OBČICE;

- od 9:15 do 10:15 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOM STAREJŠIH OBČANOV NM;

- od 10:00 do 10:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OBRTNA CONA 2 CIKAVA;

- od 11:15 do 12:15 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MAČKOVEC 2009;

- od 13:00 do 14:00 pa odjemalcem, oskrbovanim iz TP NGC OB STRAŠKI CESTI.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 9:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. STARA VAS.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 7:30 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PODŠUMBERK na izvodu ORLAKA;

- od 8:00 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KAMNI VRH;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOBNIK.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije predvidoma:

- med 8:00 in 11:00 na območju TP TO Mokronog, nizkonapetostno omrežje – Jesenice;

- med 8:10 in 10:00 na območju TP Požarče;

- med 8:15 in 14:00 na območju TP Fužine Mirna in Migolica;

- med 11:00 in 14:00 na območju TP Kladje Kal.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Polšca predvidoma med 8. in 14. uro.

M. K.