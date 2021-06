Mojca Kolman z rekordom prvenstev četrtič državna prvakinja



21.6.2021 | 08:30

Mojca Kolman s četrtim naslovom, levo od nje Klara Smolič

Brežice/Ljubljana - V soboto je bilo na centralnem strelišču v Ljubljani na sporedu 30. državno prvenstvo v streljanju z zračno pištolo za članske kategorije, na katerem so zelo uspešno nastopili tudi tekmovalci klubov jugovzhodne strelske regije. Pri članicah je že četrtič v zadnjih devetih letih zmagala Mojca Kolman (Marok Sevnica). Mojca je s 568 krogi dosegla najvišji rezultat dosedanjih državnih prvenstev. Pri članih je njen klubski tovariš Blaž Kunšek osvojil srebrno odličje. Sevničani (Blaž Kunšek, Matej Kolman, Klemen Juvan) so bili srebrni tudi ekipno, tretja stopnička pa je tako kot lani pripadla Brežičanom v postavi David Rožman, Matej Krajnčič in Anže Gmajnič. Med članicami je Klara Smolič (Gorjanci) osvojila 2. mesto.

Pokal Slovenije: Brežičani skupno drugi, Novomeščani tretji

V nedeljo, 13. junija, se je s trimesečnim zamikom zaradi ukrepov, povezanih z epidemijo, končalo letošnje ligaško tekmovanje za Pokal Slovenije. V skupni uvrstitvi v disciplini zračna pištola, kjer se seštevajo ekipne točke članskih, mladinskih in kadetskih lig, so 2. mesto osvojili tekmovalci Brežic, za katere so nastopili David Rožman, Matej Krajnčič, Anže Gmajnič, Sara Ščuri, Lara Zorko, David Bratanič, Žan Kos in Nejša Dobrovnik, nepričakovano 3. mesto pa je prvič doslej pripadlo tekmovalcem novomeških Gorjancev v postavi Srečko Hudoklin, Klara Smolič, Mirko Bele, Denis Barbo, Mitja Dolšina, Luka Kulovec in David Lotrič.

V posameznih kategorijah sta zmagali Brežičanki Sara Ščuri (mladinke) in Lara Zorko (kadetinje), 2. mesti sta pripadli mladinski ekipi Maroka Sevnice ter kadetom Gorjancev, 3. mesto pa so osvojili člani Maroka Sevnice.

Evropsko prvenstvo: Zelo dober nastop Brežičanke Sare Ščuri

Na letošnjem evropskem prvenstvu v Osijeku, ki je potekalo od 22. maja do 6. junija, se je z novim osebnim rekordom 561 krogov od 600 možnih izvrstno odrezala mlada Brežičanka Sara Ščuri in z osvojenim 15. mestom v izjemno izenačeni konkurenci kot prva v zgodovini brežiškega kluba izpolnila pogoj OKS Slovenije za pridobitev kategorije perspektivne športnice. Pri članicah je nastopila Sevničanka Mojca Kolman in kot najboljša Slovenka zasedla 40. mesto med 70. nastopajočimi.

Vsa finalna tekmovanja v disciplinah z zračno pištolo je vodil uveljavljeni brežiški mednarodni sodnik Robert Ferenčak.

E. S.

