Stična mladih se letos vrača v Stično

21.6.2021 | 10:40

Stična je vedno privabila na tisoče mladih iz vse Slovenije. (Foto: arhiv DL, J. A.)

Stična - Enodnevni festival katoliških mladih, ki letos praznuje jubilejno 40-letnico, bodo 18. septembra spet izvedli v cistercijanskem samostanu Stična na Dolenjskem, so v sporočilu za javnost zapisali organizatorji dogodka. V lanskem letu so namreč srečanje zaradi epidemioloških razmer izvedli v prilagojeni obliki na 27 krajih po Sloveniji.

Lokacije lanske Stične mladih so bile tako enakomerno razporejene po vsej državi. Največ mladih se je zbralo na lokacijah v Stični, Kranju in na ljubljanskem Viču.

Enodnevni festival katoliških mladih, katerega poslanstvo je "prebujati mlade, da vstanejo in hodijo za Kristusom", praznuje 40-letnico in bo potekal pod častnim pokroviteljstvom predsednika republike Boruta Pahorja in Slovenske škofovske konference.

Pod okriljem Katoliške mladine pri organizaciji Stične mladih vsako leto sodeluje več kot 200 prostovoljcev. Dogodek je po besedah organizatorjev izkušnja skupnosti, v kateri je prav vsak udeleženec nepogrešljiv.

Srečanje Stična mladih z izjemo leta 1999, ko je Slovenijo obiskal papež Janez Pavel II., poteka neprekinjeno od leta 1981.

M. K.; STA