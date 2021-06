FOTO: Gor na žgance, dol pa z gravitacijo

21.6.2021 | 13:00

Predsednica na progi (foto: I. Vidmar)

Predsednica Zverinic Urška Korasa je uspešno organizacijo tekme zaokrožila z drugim mestom v ženski konkurenci. (foto: I. Vidmar)

Najhitrejši tekmovalec domačega društva je bil Marko Fink (desno), tretji v kategoriji masters 1. (foto: I. Vidmar)

Gabrje - Kar 115 gorskih kolesarjev iz Slovenije, Italije in Avstrije se je včeraj po enem letu pavze zaradi epidemije spopadlo z Gorjanci na gorskokolesarski dirki Enduro Gorjanci 2021 za točke pokala SloEnduro, ki so ga člani novomeškega kolesarskega društva Zverinice pripravili prvič. V absolutnem vrstnem redu je zmago slavil mladinec iz MBK Črni vrh Miha Smrdel, ki je vse starejše tekmece ugnal v dveh od treh etap, izkazali pa so se tudi domači tekmovalci, ki so v posameznih kategorijah kar štirikrat stali na stopničkah za zmagovalce.

Tudi ta konec tedna je v Novem mestu, pa ne le v Novem mestu, pač pa tudi in predvsem na Gorjancih, minil v znamenju kolesarstva, tokrat gorskega kolesarstva. Novo mesto in Gorjanci so bili prvič prizorišče mednarodne dirke serije SloEnduro, slovenskega pokala v gorsko kolesarski disciplini enduro, več etapne preizkušnje, ki povezuje spretnost vožnje navzdol, moči in vzdržljivosti pri vožnji čez drn in strn, in tudi navkreber, kolesarski disciplini, ki je na nek način bližnji sorodnik avtomobilskega relija.

Uvod v nedeljsko mednarodno dirko pokala SloEnduro je bila sobotna ekshibicijska tekma v spustu v okviru prireditev Krka živi s Kapitlja navzdol do Loke. Tekmovalci so precej zahtevno progo z več skoki prevozili dvakrat, kar je najhitreje, v minuti in 28 sekundah, storil Jan Markič iz Avč, od domačinov, ki so imeli sicer precej dela tudi z organizacijo, zato jih večina na uvodni preizkušnji sploh ni nastopila, pa je bil najhitrejši mlajši mladinec Tilen Zupan, ki je za skupnim zmagovalcem zaostal deset sekund in zmagal v kategoriji do 17. leta. Z drugim mestom med ženskami absolutno se je izkazala tudi mlajša mladinka Eva Palka.

Nedeljska preizkušnja za točke pokala SloEnduro je bila za novomeške gorske kolesarje predvsem zahteven organizacijski podvig. Najprej je bilo treba v skladu s pravilnikom tekmovanja kar precej preurediti progi Trdinka in Ciklama, speljani med Krvavim kamnom in spodnjim delom nekdanjega smučišča, poskrbeti za vse oznake in zaščito, med samo dirko pa na progo razporediti dovolj delavcev in redarjev, ki so tam stali skoraj cel dan. Prirediteljem in tekmovalcem je šlo precej na roko tudi vreme, saj je bila proga suha. Kljub nekaj padcem se noben izmed tekmovalcev ni poškodoval, kar je tudi zmaga.

Tekmovalci so se s celotno progo in vzponom od lovskega doma na Kavcah do Krvavega kamna spopadli trikrat, najprej zjutraj za trening, potem pa še dvakrat popoldne za tekmo. O uvrstitvi v disciplini enduro odločajo sicer časi spusta, pri katerem pa ne gre ves čas le navzdol, ampak je treba na nekaterih odsekih premagati tudi kakšen klanec, a ni nepomemben niti vzpon, ki ga morajo tekmovalci opraviti v določenem časovnem limitu. Na štart morajo, namreč, kot v šali pravijo kolesarji, priti na žgance in se ne peljejo s kombijem.

Kot rečeno, je s progo, najprej posebej s Trdinko in posebej s Ciklamo, potem pa v enem spustu z obema, najhitreje opravil mladinec MBK Črni vrh Miha Smrdel, ki je svoje delo opravil v 12 minutah in dveh sekundah, zmagovalca v članski kategoriji Jana Markiča pa ugnal za 22 sekund. Najhitrejši tekmovalec domačega društva je bil Marko Fink, ki je s časom 12:10,34 osvojil 13. mesto v absolutni razvrstitvi in tretje mesto v kategoriji masters 1, dvajset sekund za njim pa je zaostal Luka Zaletelj, ki je bil z 19. mestom najbolje uvrščeni domačin med člani. Na oder za zmagovalce so se poleg Finka od domačinov uvrstili še Nejc Breščak, ki je bil tretji v kategoriji masters 2, Eva Palka, ki je bila tretja med mlajšimi mladinkami, in predsednica kolesarskega društva Zverinice Urška Korasa, sicer domačinka iz Gabrja, ki je bila druga med ženskami absolutno. Posebno zmago pa je z izvrstno pripravljeno progo in odlično izpeljano tekmo skupaj s sodelavci slavil tudi vodja organizacije in tekmovanja Marko Bernik.

I. Vidmar

Galerija