V nedeljo še manj novih okužb kot v soboto; v regiji dve - Črnomelj in Krško

21.6.2021 | 12:10

Včeraj so zaznali 19 primerov nove okužbe. Ob 806 opravljenih PCR testih je tako delež pozitivnih znašal 2,4 odstotka, dan prej, ko so opravili 1059 PCR testov in 26 novih okužba, pa 2,5 odstotka. Stanje se je, kar se tiče deleža, v primerjavi s prejšnjo nedeljo, ko so ob 1023 PCR testih zaznali le 24 pozitivnih primerov, malce poslabšalo, saj je delež pozitivnih takrat znašal 2,3 odstotka.

Po podatkih Sledilnika za covid-19 je hospitaliziranih 105 oseb, dan prej 102, intenzivno nego jih potrebuje 31, dan prej 37. Preminile so tri osebe, medtem ko v soboto smrtnih primerov ni bilo.

REGIJA

V SB Novo mesto covidnih bolnikov že od srede dalje nimajo.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Črnomelj 1

Posavje - Krško 1

M. K.