Velika nagrada Miroslavu Bonetu in Branu Mandiću

21.6.2021 | 17:40

Brano Mandić ob svojem delu (vse fotografije: Alenka Stražišar Lamovšek)

Miroslav Bone ob svojem delu

Nagrajenci s kustosinjo in predsednikom strokovne žirije C. Pevcem

Sodelujoči na taboru

Trebnje - Na letošnji, že 54. izvedbi Mednarodnega tabora likovnih samorastnikov Trebnje, je sodelovalo pet umetnikov iz petih evropskih držav. Strokovna žirija je veliko nagrado podelila slovenskemu in črnogorskemu umetniku, Miroslavu Bonetu in Branu Mandiću. Skupna razstava nagrajencev bo v galeriji predvidoma v letu 2023.

V letu, ko Galerija likovnih samorastnikov Trebnje obeležuje 50-letnico delovanja, se je tabora udeležilo pet umetnikov – Miroslav Bone iz Slovenije, Alexandra Detinska s Češke, Sandrine Lepelletier iz Francije, Brano Mandić iz Črne Gore in Svetlana Miladić iz Srbije.

»54. tabor pomeni tudi 54 let ustvarjalnega dela umetnikov Slovenije, bivšega jugoslovanskega prostora in praktično celega sveta. Kar zadeva pa letošnji tabor, 54., pa … Čeprav je maloštevilčen po udeležbi, je po kvaliteti izredno, izredno uspešen in izredno dober, tako da je imela žirija kar dosti dilem, vendar je bila potem končna odločitev praktično soglasna,« je ob zaključku tabora povedal mag. Ciril Pevec, predsednik žirije in predsednik strokovnega sveta galerije.

Veliko nagrado sta tako letos prejela dva umetnika – Miroslav Bone za triptih Saper veder. Vse v enem, eno v vsem, in Brano Mandić za delo Brez naslova.

»V bistvu sem zelo počaščen. To je blazen stimulans za naprej. To je nekaj, kar je tudi z besedami težko opisat, še vedno je sveže, tako da ta vihar čustev v meni še vedno deluje. Tako da bom verjetno rabil nekaj časa, da na stvari malce z distance pogledam pa grem naprej,« je po zaključku tabora povedal slovenski umetnik Miroslav Bone, ki je imel lani po osmih letih ustvarjanja prvo samostojno razstavo, tovrstnega tabora pa, kot sporočajo organizatorji, se je udeležil prvič.

Tudi Brano Mandić iz Črne Gore je bil na druženju umetnikov, kot je trebanjski tabor, prvič: »Vse je bilo dobro. Veliko je bilo predvsem pogovorov in druženja z umetniki, kar je zame najpomembnejše. Kar pa se tiče nagrade: seveda je super, da sem jo dobil, vendar nisem pristaš ocenjevanja in rangiranja v umetnosti, ker je to zelo nehvaležno.«

Žirija je v obrazložitvi med drugim zapisala, da avtorja poleg raziskovanja figuralike druži podoben ustvarjalni pristop, ki zahteva potopitev v globine lastne biti, morebiti celo transu podobno zamaknjenje, ki omogoča dostop do izvora kreativnosti. Avtorja na nek način stopata v dialog, raziskujeta medčloveške odnose in smiselnost sodobnega načina življenja.

Posebno nagrado prijateljev Galerije pa je prejela Aleksandra Detinska za delo Vesel rakun, ki mu je svoj glas namenilo največ obiskovalcev spletne strani in galerije v 24-urnem glasovanju, še sporočajo iz Trebnjega.

M. K.

