Mnogo zvite pločevine na cestah; trčila v 16-letnega motorista in odpeljala

21.6.2021 | 13:50

V soboto nekaj po 5. uri se je zgodila prometna nesreča na avtocesti pri Dobruški vasi v smeri proti Ljubljani. 23-letna državljanka Hrvaške, ki ni vozila po sredini voznega pasu, je izgubila oblast nad vozilom, zapeljala levo in trčila v usek. Vozilo je po trčenju dvignilo, prebilo je žično ograjo in obstalo na strehi. Med prevračanjem je voznica padla iz vozila in obležala na odstavnem pasu. Hudo poškodovano so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Okoliščine nesreče policisti še preiskujejo.

Voznica hudo poškodovana

Sevniški policisti so bili v soboto dopoldne obveščeni, da reševalci oskrbujejo žensko, ki naj bi se hudo poškodovala v prometni nesreči. Ugotovili so, da je 39-letna voznica parkirala avtomobil na brežini v Zabukovju. Ker ni ustrezno zavarovala premikanja vozila, je vozilo začelo drseti po pobočju. Potnik v vozilu jo je poskušal rešiti in jo potegnil iz vozila, ob tem pa se je ženska hudo poškodovala. Policisti bodo o ugotovitvah s poročilom seznanili pristojno tožilstvo.

Hude poškodbe kolesarja

V soboto nekaj po 19. uri so bili policisti obveščeni o padcu kolesarja v Bršljinu v Novem mestu. Po prvih ugotovitvah je 45-letni kolesar peljal po pločniku, zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad kolesom, padel in se hudo poškodoval. Reševalci so ga oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti bodo o ugotovitvah s poročilom seznanili pristojno tožilstvo.

Kolesar z 2,4 promila alkohola

V soboto popoldne so policiste iz bolnišnice obvestili, da oskrbujejo moškega, ki se je poškodoval pri padcu s kolesom. Policisti PP Trebnje so ugotovili, da je 31-letni moški kolesaril na območju Mirne, ob prečkanju ceste izgubil oblast nad kolesom in padel. Ugotovili so tudi, da je imel v litru izdihanega zraka 1,15 miligrama alkohola, okoliščine nesreče pa še preverjajo.

Preblizu je bila

Policisti PP Črnomelj so bili v petek okoli 17.30 obveščeni o prometni nesreči z udeležbo treh vozil v Selih pri Dragatušu. Zaradi prekratke varnostne razdalje jo je povzročila 39-letna voznica osebnega avtomobila. V nesreči sta se lažje poškodovala dva potnika v vozilu enega od udeležencev. Reševalci so ju oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Okoliščine nesreče policisti še preverjajo, zaradi kršitev cestno prometnih predpisov bodo povzročiteljici izdali plačilni nalog.

Vzrok za nesrečo prevelika hitrost obeh udeležencev

V soboto nekaj po 18. uri se je zgodila prometna nesreča na območju Oklukove Gore (PP Brežice), kjer naj bi trčila voznik motornega kolesa in voznik osebnega avtomobila, ki je odpeljal s kraja nesreče. Poškodovanega 16-letnega motorista so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti so opravili ogled, zbrali obvestila in izsledili 34-letno voznico, ki je odpeljala s kraja. Med preiskavo so ugotovili, da je bil vzrok za nesrečo prevelika hitrost obeh udeležencev, zato bodo zaradi kršitve obema izdali plačilne naloge. Voznici bodo izdali plačilni nalog tudi zaradi zapustitve kraja nesreče, z obdolžilnim predlogom pa bodo sodišče seznanili, da je 16-letni motorist vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja.

Poškodovanih več udeležencev nesreče

O nesreči med Čatežem ob Savi in Velikimi Malencami so bili brežiški policisti obveščeni včeraj nekaj po 18.30. Ugotovili so, da je za nesrečo odgovorna 32-letna voznica, ki je trčila v zadnji del avtomobila 24-letne voznice, ki je zmanjšala hitrost ob zavijanju levo. Lažje poškodovani voznici in tri potnike v vozilu 24-letne voznice so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Povzročiteljici nesreče so policisti zaradi kršitev izdali plačilni nalog.

Pijana in brez vozniške

Med kontrolo prometa v Semiču so policisti v petek nekaj po 19. uri ustavili voznika osebnega avtomobila znamke Honda. 34-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,91 miligrama alkohola. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Brežiški policisti so v noči na petek na Čatežu ob Savi zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus 44-letnemu vozniku. Kršitelj, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je imel v litru izdihanega zraka 0,95 miligrama alkohola. Volkswagen passat so mu zasegli in zaradi kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Voznik pod vplivom alkohola

Sevniški policisti so včeraj popoldne pri Metnem Vrhu ustavili voznika osebnega avtomobila Volkswagen passat in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 44-letnemu kršitelju, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,96 miligrama alkohola, so odvzeli vozniško dovoljenje in prepovedali nadaljnjo vožnjo. O kršitvi bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

