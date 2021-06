Vroč vikend, vroča kri

Brežiški policisti so v soboto popoldne posredovali zaradi kršitve javnega reda in miru v Selih pri Dobovi. Ugotovili so, da je 82-letni moški, ki je bil pod vplivom alkohola, žalil družinske člane in jih nadlegoval. Tudi po prihodi policistov se ni pomiril in je nadaljeval s kršitvijo, zato so mu odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršenja javnega reda in miru mu bodo izdali plačilni nalog.

V noči na nedeljo je v naselju Drama na območju Šentjerneja 20-letni kršitelj motil javni red in mir, nedostojno se je vedel do prebivalcev naselja in razbijal inventar. Tudi po prihodu policistov se ni pomiril, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev so mu izdali plačilni nalog.

Ovadili osumljenca nasilja v družini

Policisti PP Krško so bili včeraj obveščeni o nasilju v družini v okolici Krškega. Takoj so odšli na kraj, zbrali obvestila in ugotovili, da je 39-letni moški izvajal fizično in psihično nasilje nad ženo. Zoper nasilneža bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini.

Zaščitili žrtve in nasilnežu prepovedali približevanje

Sevniški policisti so včeraj. posredovali zaradi nasilja v družini v okolici Sevnice. Ugotovili so, da je 58-letni moški izvajal fizično in psihično nasilje nad partnerko in otroki. Zaščitili so žrtve, nasilnežu izrekli ukrep prepovedi približevanja in ga ovadili zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini.

Nesreča pri delu

Brežiški policisti so bili v petek dopoldne obveščeni, da v bolnišnici oskrbujejo moškega, ki se je hudo poškodoval pri delu v gozdu. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih naj bi do nesreče prišlo pri podiranju dreves, okoliščine nesreče pa policisti še preiskujejo. O ugotovitvah bodo po zaključeni preiskavi seznanili pristojno tožilstvo.

Vlomi in tatvine

V Zagorici pri Dobrniču je v noči na soboto nekdo vlomil v osebni avtomobil in ukradel torbo z denarnico in dokumenti. Lastnika je oškodoval za 1500 evrov.

Isto noč je v Črmošnjicah pri Stopičah nekdo vlomil v poslovni objekt in ukradel blagajno z denarjem in dokumente. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 2000 evrov škode.

Med 18. 6. in 19. 6. je v Dolenjem Vrhpolju neznanec vlomil v počitniško hišo in odnesel motorno žago in električni podaljšek. Lastnika je oškodoval za 250 evrov.

Na območju Kostanjevice na Krki je v soboto nekdo z dvorišča stanovanjske hiše odpeljal bakren kotel za žganjekuho.

V noči na nedeljo je na parkirnem prostoru gostinskega lokala v Šentrupertu neznanec vlomil v kombinirano vozilo in v osebni avtomobil. Iz predala kombiniranega vozila je izmaknil 10 evrov in iz osebnega avtomobila okoli 100 evrov. Z vlomi in tatvino je povzročil za okoli 1300 evrov škode.

V kraju Drama na območju PP Šentjernej je med 19. 6. in 20. 6. neznanec vlomil v počitniško hišo in ukradel odeje ter oblačila. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za 1000 evrov.

Ilegalni migranti

Policisti PMP Obrežje so na vstopu v Slovenijo med kontrolo tovornega vozila srbskih registrskih oznak odkrili dva državljana Afganistana, ki sta se skrita med tovorom poskušala izogniti mejni kontroli. Tujca so po zaključenih postopkih predali hrvaškim varnostnim organom.

Policisti so na območju Žuničev (PP Črnomelj) izsledili in prijeli pet državljanov Afganistana, na območju Jesenic (PP Brežice) državljana Indije, na območju Čateža ob Savi (PP Brežice) državljana Turkmenistana in na območju Tanče Gore (PP Črnomelj) dva državljana Afganistana. Policijski postopki s tujci še niso zaključeni.

