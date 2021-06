Gorelo v Brezju; mino uničili na kraju najdbe

21.6.2021 | 19:00

Simbolna slika (foto: arhiv; PGD Sevnica)

Danes ob 13.33 je helikopter Slovenske vojske v spremstvu dežurne ekipe HNMP prepeljal poškodovano osebo, ki so jo na kraju oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje, iz Drage pri Šentrupertu v UKC Ljubljana. Območje kraja pristanka helikopterja so zavarovali policisti.

Gorelo v Brezju

Ob 16.52 je v ulici Brezje v Novem mestu gorel odpadni material, tudi grmovje. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so pogasili požar na površini okoli dvajset kvadratnih metrov. Obveščene so pristojne službe.

Našel mino in nabojnik

Ob 9.11 je občan v Slovenski vasi, občina Brežice, pri zemeljskih delih naletel na angleško protipehotno mino in nabojnik. Nevarni najdbi sta na kraju uničila pripadnika Državne enote za varstvo pred NUS Gorenjske in Ljubljanske regije ter Zahodnoštajerske regije.

M. K.