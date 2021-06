V Šmarjeti odkrili spominsko ploščo

21.6.2021 | 20:00

Spominsko obeležje so postavili na občinsko stavbo.

Marjan Hribar in Anton Klobčaver

Šmarjeta - V spomin na rojstvo države pred tridesetimi leti so te dni v okviru šmarješkega občinskega praznika spominsko ploščo slovesno odkrili tudi v Šmarjeti.

Obeležje na občinski stavbi bo trajen spomin na prelomne zgodovinske trenutke in mobilizacijsko zbirališče šmarješke čete TO, ki se je tukaj zbrala 27. junija 1991 ter bila po opravljenih nalogah – na Vahti, v Gabrju, na Gospodični … - razpuščena 17. julija 1991.

Ploščo sta odkrila poveljnik čete Teritorialne armade Šmarjeta Leon Meglič in šmarješki župan Marjan Hribar. Slavnostni govornik Anton Klobčaver, predsednik Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Dolenjska, je orisal svoj pogled na takratno dogajanje in vlogo šmarješke čete TO, ki jo je sestavljalo okrog sto mož.

Zbrane so nagovorili tudi župan Hribar, Alojz Poreber, idr. Za kulturni program so poskrbeli šmarješki osnovnošolci.

Povabljene goste, nosilce spominskih znakov Premik 1991 in druge zbrane so ob koncu pogostili z vojaškim pasuljem.

L. Markelj, foto: M. K.

