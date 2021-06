Ljubiteljev zaklad

22.6.2021 | 08:00

Direktorica Belokranjskega muzeja Andreja Brancelj Bednaršek (desno) je poudarila, da je donacija Kambič zbirka nacionalnega pomena. (foto: M. L.)

Milček Komelj je Metliko s Kambičevo galerijo in z Belokranjskim muzejem označil za pomembno kulturno središče. (Foto: M. L.)

Maša Golob, Sara Briški Cirman – Raiven in Nataša Lazić (foto: M. L.)

Metlika - Ob sedemdesetletnici Belokranjskega muzeja in dvajsetletnici Galerije Kambič so v atriju metliškega gradu na slovesnosti 18. junija predstavili monografijo Ljubiteljev zaklad. Gre za knjižno predstavitev zbirke akademika zdravnika prof. dr. Vinka Kambiča in njegove žene primadone Vilme Bukovec, ki sta jo zakonca podarila Belokranjskemu muzeju.

Kot je na slovesnosti povedala direktorica Belokranjskega muzeja Andreja Brancelj Bednaršek, je v zbirki, ki je v Kambičevi rojstni hiši, sedanji Galeriji Kambič, 230 predmetov, med njimi triinosemdeset umetniških del triindvajsetih avtorjev.

O monografiji so na prireditvi govorili njeni avtorji Milček Komelj, ki je bil kot podpredsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti tudi častni gost slovesnosti, Marko Kambič in Marko Košir. Avtorica Nina Gale je bila odsotna, zato je njeno pismo o sodelovanju z Vinkom Kambičem prebrala na prireditvi direktorica muzeja.

Zbrane je nagovoril med drugimi metliški župan Darko Zevnik. Poudarili so, da je bil Vinko Kambič mednarodno uveljavljen zdravnik, zasebno pa velik poznavalec in zbiratelj del slovenskih slikarjev.

Dogodek so glasbeno obogatile mezzosopranistka in harfistka Sara Briški Cirman – Raiven, violinistka Maša Golob in pianistka Nataša Lazić.

M. L.

Galerija