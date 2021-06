Zagorelo v kuhinji, nadihanega dima odpeljali v ZD

Sinoči ob 20.54 je na Florjanski ulici v Sevnici zagorelo v kuhinji stanovanjskega objekta. Gasilci PGD Sevnica so požar, ki so ga domačini poskušali pogasiti, pogasili. Prostore so prezračili in pregledali s termovizijsko kamero ter odstranili vse tleče predmete iz kuhinje. Reševalci NMP Sevnica so eno osebo, ki se je nadihala dima na kraju oskrbeli in prepeljali v ZD Sevnica.

Gorelo ob Savi

Ob 20.30 je pri naselju Jesenice na Dolenjskem, občina Brežice, ob reki Savi gorelo v naravnem okolju. Gasilci PGD Obrežje so pogasili večji kup gorečih odpadkov in nekaj gorečih krošenj vrbovih dreves.

Racionalno z vodo

Kostak obvešča uporabnike pitne vode na vodovodnem sistemu Raka, da je zaradi povečane porabe pitne vode in s tem pomanjkanja kapacitet vodovodnega sistema prepovedano uporabljati pitno vodo za zalivanje, pranje vozil in polnjenje bazenov.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes:

- od 7:30 do 13:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZAVINEK;

- od 8:00 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINJI VRH;

- od 10:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRADENJE-VINJI VRH;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINJI VRH2.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP UŠIVEC;

- od 8:00 do 10:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MAČKOVEC.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 11:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VODICE;

- od 8:00 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠKOVEC na izvodu DESNO OD TP;

- od 8:00 do 11:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MORAVŠKA GORA.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRAGOMLJA VAS, TP BEREČA VAS, TP GOR. LOKVICA, TP DOL. LOKVICA.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NOVO ZABUKOVJE;

- od 9:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MOKRONOG šola, nizkonapetostno omrežje Žnidaršič TP MIRNA VAS, nizkonapetostno omrežje Žnidaršič;

- od 13:00 do 14:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MIRNA VAS, nizkonapetostno omrežje MIRNA VAS.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice na območju TP Brežice grad, nizkonapetostno omrežje - Proti Savi desno med 7. in 10. uro ter Zgornji Obrež, nizkonapetostno omrežje - Smer Pohanca med 8. in 10. uro; na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Pugelj med 8. in 10.30 uro, Kompolje vas med 11. in 13.30 uro ter Studenec, nizkonapetostno omrežje - Gostišče Janc med 11. in 14. uro.

