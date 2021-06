Danes začetek EP v namiznem tenisu

22.6.2021 | 07:40

Slovenska moška reprezentanca, ki jo vodi Andreja Ojsteršek Urh (foto: NTZS)

Varšava - V Varšavi se bo danes začelo posamično evropsko prvenstvo v namiznem tenisu. Prvo bodo na sporedu kvalifikacije, v katerih bodo od Slovencev nastopili Deni Kožul, Peter Hribar iz Šmarjeških Toplic, Katarina Stražar, Ana Tofant in Lara Opeka, Darko Jorgić in Bojan Tokić, pa bosta začela tekmovati pozneje, saj sta neposredno uvrščena na glavni turnir.

Glavni slovenski adut bo Jorgić, ki je lani navdušil na na evropskem Topu, kjer je zasedel drugo mesto, in dokazal, da se kljub mladosti že lahko kosa z najboljši igralci. Turnir bo začel kot osmi nosilec.

"Vse igralce sem že premagal, nikogar se ne bojim, bi pa se vseeno rad izognil nemškim tekmecem, predvsem klubskemu kolegu Patricku Franziski. V prihodnosti si želim kolajne na evropskem prvenstvu, ne bi pa imel nič proti, če bi jo osvojil že tokrat," pred turnirjem razmišlja Hrastničan.

Njegov izkušenejši kolega Bojan Tokić, dobitnik treh kolajn z evropskih prvenstev (ene med posamezniki in dveh v dvojicah) tokrat ni med favoriti, a meni, da še ni za staro šaro in lahko še vedno marsikoga premaga. Računa na nekaj sreče pri žrebu, priznava pa, da kolajna ni realna opcija. Več možnosti za to pripisuje mlajšemu kolegu.

STA; M. K.