Za dela na južnem delu tretje razvojne osi izločena ena prijava

22.6.2021 | 14:50

Težko je napovedati začetek gradnje tretje razvojne osi in z njo novega mosta čez Krko v Novem mestu, pravijo na Darsu. (Vizualizacija: Ponting in Pipenbaher inženirji)

Ljubljana/Novo mesto - Dars je iz nadaljnjega postopka izbire izvajalca del na dveh sklopih načrtovane hitre ceste od priključka pri Novem mestu vzhod do priključka Osredek izločil skupno prijavo družb I.CO.P., CVP in Prohaus, ker niso podaljšale garancije za resnost ponudbe.

V postopku oddaje gradbenih del za dva sklopa na južnem delu tretje razvojne osi je Dars prvo fazo javnega razpisa že zaključil, odločitev o priznanju sposobnosti za izvajalca del pa je že pravnomočna. Dars je vse prijavitelje, ki jim je priznal sposobnost sodelovanja v nadaljnjem postopku, marca letos pozval k podaljšanju veljavnosti prijav in garancij za resnost ponudbe.

A družbe I.CO.P., CVP in Prohaus, ki so oddale skupno prijavo, niso podaljšale garancije za resnost ponudbe, kot je bilo zahtevano, zato jih je Dars iz nadaljnjega postopka izločil, so pa podaljšale veljavnost prijave za sodelovanje.

Medtem za prvo in drugo etapo na južnem delu tretje razvojne osi na ministrstvu za okolje in prostor teče postopek izdaje gradbenega dovoljenja. Začetek druge faze razpisa, v okviru katere bodo prijavitelje pozvali k oddaji ponudb, je odvisen od pridobitve gradbenega dovoljenja, so pojasnili na Darsu.

"Začetek gradnje bo možen po pridobitvi pravnomočnega gradbenega dovoljenja in pravnomočne odločitve o izboru izvajalca gradnje po izvedeni drugi fazi javnega naročila. Zaradi napovedanih tožb na izdano gradbeno dovoljenje s strani stranskih udeležencev in civilne iniciative je težko napovedati, kdaj bo gradbeno dovoljenje postalo pravnomočno, kar je pogoj za pričetek gradnje," so še navedli pri Darsu.

V igri za oddajo gradbenih del na obeh aktualnih sklopih še naprej ostaja več domačih in tujih gradbincev, ki jih bo Dars, kot omenjeno, v drugi fazi postopka povabili k oddaji ponudb.

STA; M. K.