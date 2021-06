Naj spominek za leto 2021 ni bil izbran

Timijanov tris (Ana Eberle)

Panj (Jakob Kovač)

Kočevje - Na razpisan javni natečaj za Naj spominek Kočevske 2021, ki je bil tematsko usmerjen na 550 let mesta Kočevje, sta letos prispela le dva predloga, med katerima komisija, kot sporočajo iz kočevske občine, ni prepoznala spominka, ki bi dosegel kriterije natečaja za dodelitev naziva »naj spominek«. Cilj organizatorja natečaja je bil, da bi ustvarjalci ob 550 letnici mesta Kočevje izdelali kreativen spominek, ki bi bil zanimiv za domače in tuje turiste, hkrati pa primeren tudi za protokolarno ali poslovno darilo, odražal pa naj bi pomemben zgodovinski trenutek, dosežek, zrelost mesta.

Na natečaju sta s svojima predlogoma sodelovala Jakob Kovač s spominkom, poimenovanim »panj«, in Ana Eberle z izdelkom z nazivom »Timijanov tris - Kočevje mesto - 550 let v objemu materine dušice«. Komisija pri izdelku »panj« žal ni prepoznala uporabne vrednosti za kupca oziroma uporabnika, saj ima izdelek bolj lastnosti unikatne umetniške stvaritve kot spominka, namenjenega za prodajo širšemu krogu ljudi, je pa pohvalila dobro obrtniško izdelavo izdelka in avtorju svetovala o manjši dodelavi izdelka in izbiri materialov, ki so bolj tipično značilni za Kočevsko. Izdelek »timijanov tris« avtorice Ane Eberle je sestavljen iz mila, mazila in čaja iz timijana, vse zapakirano v lično embalažo iz blaga. Sam paket izdelkov ima po oceni komisije sicer veliko uporabno vrednost in je zelo primeren za prodajo v turističnih prodajalnah, medtem ko pa za protokolarno darilo občine izdelek ni najbolj primeren. Pozitivne lastnosti izdelka so, da je kot celota, kakor tudi posamezni elementi, lepo izdelan, vonji in barve po timijanu so intenzivni, embalaža pa je lepa, s privlačno in čisto grafično podobo. Cena za komplet treh izdelkov v embalaži iz blaga je primerno postavljena. Komisija je avtorici priporočila tudi nekaj manjših dodelav, da bi bil izdelek še bolj privlačen, sporočajo iz Kočevja.

Po mnenju komisije se noben od dveh predlogov ne navezuje dovolj izrazito na razpisano tematiko javnega natečaja in s tem tudi dovolj jasno ne komunicira 550-letnice mesta, kar je bil glavni cilj natečaja. To je bil tudi odločilni kriterij, ki je pretehtal odločitev, da se naziv naj spominek v letu 2021 torej ne podeli.

V petnajstletni zgodovini razpisovanja natečaja za izbiro najboljšega turističnega spominka občine Kočevje naj spominek ni bil izbran leta 2017, ko je prispelo sedem predlogov. Naj spominek ni bil izbran tudi leta 2009, ko je bil natečaj objavljen za izbor narodne noše in ne spominka.

