Župnika Judeža zvezali in mu grozili z izvijačem, ugrabitvijo in Srbijo

22.6.2021 | 11:10

Milenku Hudrovcu (v sredini) sodijo tudi za rop župnišča v Rovtah pri Logatcu konec januarja letos. (foto: Novice Svet 24)

Ljubljana/Višnja Gora/Kočevje - Na ljubljanskem okrožnem sodišču se je prejšnji teden nadaljevalo sojenje Milenku Hudorovcu, ki je obtožen, da je s še dvema pajdašema lani dan pred božičem oropal župnika Slavka Judeža iz Višnje Gore. Brani se, da ga sploh ni bilo na kraju zločina, ker da se je takrat drogiral s prijateljema.

Na zatožni klopi je družbo Hudorovcu v zgodbi delal tudi Samo Brajdič, ki pa je bil za rop že obsojen na leto in devet mesecev zapora. Z njima je bil po obtožnici še neznani storilec, ki je medtem že postal znan: gre za enega od peterice vpletenih v rop župnika Ivana Petriča v Rovtah pri Logatcu, 30. januarja letos, v katerem je sodeloval tudi Hudorovac.

Župnika Judeža je 24. decembra lani okoli ene ure ponoči zbudil alarm. Odšel je v predsobo, ga izključil, in še preden je lahko poklical na pomoč, ga je eden od roparjev udaril po glavi ter mu vzel mobilni telefon. Eden je župnika pazil, druga dva pa sta premetavala prostore. Iz denarnice so mu vzeli 270 evrov, iz škatle v predalu pa 1400 hrvaških kun. Ves čas so mu grozili, da ga bodo ugrabili in odpeljali v Srbijo, zaradi česar je z roparji sodeloval, iz strahu pa tudi molil, beremo v obtožnici.

Najmlajši mu je grozil z izvijačem in z njim udarjal po mizi dnevne sobe. Ko jih je prosil, naj mu dovolijo nadeti vsaj nogavice, so ga odpeljali nazaj v spalnico, kjer sta ga Hudorovac in Brajdič zvezala s cingulumom, pasom duhovnega oblačila. »Zvežita ga, to so pedofili, on je pop,« je dejal eden od njih. Judež se je po odhodu roparjev rešil sam. Ugotovil je tudi, da so mu vzeli še nekatere druge reči; ročni uri, gojzarje, adidaske ... Skupno so ga oškodovali za 2019 evrov, za 1600 evrov škode pa so povzročili z vlomom in rovarjenjem po župnišču.

Med ropom naj bi se drogiral s prijateljema

Hudorovac je na prvem naroku očitke že priznal, tako tudi Brajdič, vendar sodnica njunega priznanja ni sprejela zaradi nekaterih neskladij v obtožnici. Brajdič je pri priznanju krivde vztrajal, Hudorovac pa je obrnil ploščo in presenetil z zagovorom, da ga sploh ni bilo na kraju zločina, saj naj bi se takrat drogiral s prijateljema. Ko so ga vprašali, kako so na cingulumu, s katerim je bil župnik zvezan, našli njegovo in Brajdičevo DNK, pa je odvrnil, da »res ne ve« in naj to ugotovi kak strokovnjak. V torek sta kot priči pred sodnika Bernarda Tajnška stopila 21-letni Marjan Brajdič in 32-letni Branko Močnik, ki naj bi se kritičnega dne drogirala z obtoženim. Oba so pripeljali iz pripora, Brajdič je celo eden od osumljenih za umor 77-letnega Slavca Knaflja v okolici Grosupljega aprila letos, zadeva pa je še v fazi sodne preiskave.

Kdaj? Enajstega meseca ...

Brajdič je sam od sebe najprej suvereno povedal, da ve, zakaj je vabljen. Na vprašanje sodnika, kje je izvedel, pa je zatrdil, da ne ve točno, od koga. »Jaz vem samo to, da sem šel v jutranjem času tistega dne do Milenka v Žabjek, in me je vprašal, ali mu lahko 'zrihtam' kaj robe.« »Kakšne robe?« je zanimalo sodnika? »Jaz ga nisem vprašal, ali belo ali rumeno. Jaz se s tem ne ukvarjam, zato sem 'zrihtal' Močnika. Milenko mu je dal potem sto evrov za robo,« je pojasnjeval Brajdič. »Vi se drogirate?« je zanimalo sodnika. »Ne,« je bil jasen Brajdič.

V nadaljevanju je pojasnil, da so na jezeru v Kočevju okoli poldneva postavili šotor, kjer sta se Hudorovac in Močnik kakšni dve uri drogirala, on pa je medtem zabijal čas na facebooku. Potem so šli skupaj do njega domov v Kočevje. »Začeli smo piti. En dan prej sem pustil punco, in je šla k svojim v Grosuplje, tako da sem bil sam,« je dejal. Močnik je bil po Brajdičevem pripovedovanju pri njem do polnoči, Hudorovac pa do naslednjega jutra. »Dejali ste, da ste tistega dne zjutraj šli do obtoženca. Kdaj je bilo to?« je zanimalo sodnika. »Enajstega meseca,« ni bil čisto prepričan Brajdič.

Točno ve za dan, ne ve pa meseca

Tudi priča Močnik, star 32 let, po poklicu pek in slaščičar, po lastnih besedah tudi narkoman že več kot 20 let, ni bil najbolj prepričljiv. »Malo se mi svita, zakaj sem vabljen; če se da, pa bi, da mi vi berete,« je dejal sodniku. Natančno se je spomnil le, da je drogo Hudorovcu prodal s 23. na 24. dan v mesecu, meseca pa nikakor ne. »Vem, konec debate, konec vprašanj,« je vztrajal na dodatno poizvedovanje sodnika, da je to vsaj nekoliko nenavadno. Po njegovem pripovedovanju so se ob kočevskem jezeru drogirali zvečer, sam je domov po lastnih navedbah prišel ob pol štirih zjutraj, medtem ko je pred njim zaslišani Brajdič omenjal neki čisto drug časovni okvir, pa tudi, da so šli še do njega domov.

R. M.