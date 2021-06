Eden zamotil, drugi kradel

22.6.2021 | 09:30

Na sremiškem nepridiprav ni imel težkega dela. Denar je našel v dveh odklenjenih avtomobilih. (simbolna slika; arhiv, PUNM)

Včeraj okoli 11. ure so se na dvorišče stanovanjske hiše v Gornji Prekopi (PP Krško) pripeljala neznanca. Eden izmed njiju je s pogovorom zamotil oškodovanko, drugi pa je vstopil v stanovanjsko hišo, pregledal prostore in ukradel okoli 1.500 evrov. Stanovalka je šele po odhodu storilcev ugotovila, da je bila žrtev kaznivega dejanja. Policisti so opravili ogled in nadaljujejo z zbiranjem obvestil in aktivnostmi za izsleditev drznih tatov.

Nima vozniške, ostal še brez clia

Policisti PP Novo mesto so v minuli noči na Andrijaničevi cesti v Novem mestu ustavili voznika osebnega avtomobila Renault clio. Med postopkom so ugotovili, da 20-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvi z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Ni imel težkega dela

Na parkirnem prostoru na območju Sremiča je nekdo iz dveh odklenjenih osebnih avtomobilov ukradel 500 evrov.

Ukradel nakit, naredil še več škode

Na območju Velike Doline (PP Brežice) je včeraj dopoldne nekdo vlomil v stanovanjsko hišo, pregledal prostore in našel ter ukradel nakit v vrednosti okoli 100 evrov. Po oceni oškodovanca pa je z vlomom povzročil za okoli 2.000 evrov škode.

Nezakonito čez mejo

Policisti so v Brežicah izsledili in prijeli državljana Indije ter na območju Dolenjega Karteljevega državljana Maroka. Policijski postopki s tujcema, ki sta nezakonito prestopila državno mejo, še niso zaključeni.

M. K.