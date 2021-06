V prenovo kuhinje Osnovne šole Grm

22.6.2021 | 18:00

Gregor Macedoni in Zdenka Mahnič (foto: MO Novo mesto)

Novo mesto - Župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni in ravnateljica Osnovne šole Grm Zdenka Mahnič sta z direktorjem izbranega izvajalca del Pam d. o. o. Alešem Plavcem podpisala pogodbo o prenovi kuhinje Osnovne šole Grm. Obnovo kuhinje, ki bo potekala v času šolskih počitnic, bosta v vrednosti 180.778,65€ z DDV financirali OŠ Grm in Mestna občina Novo mesto, sporočajo iz rotovža.

Šolska kuhinja OŠ Grm bo tako med šolskimi počitnicami, predvidoma med 1. julijem in 25. avgustom 2021, deležna celovite prenove, ki bo obsegala menjavo keramičnih elementov in oken ter beljenje prostora, na novo bodo uredili vodovodne in odtočne napeljave, deloma pa bo zamenjana tudi tehnološka oprema, kot so pulti in kotli.

M. K.