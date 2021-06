V regiji včeraj pet okužb; covidni oddelek še vedno prazen

22.6.2021 | 12:00

Simbolna slika (foto: Primož Lavre)

Včeraj so v Sloveniji opravili 2177 PCR testov in potrdili 65 novih okužb s koronavirusom. Delež pozitivnih je bil triodstoten. Dan prej so opravili 805 PCR testov in potrdili 19 primerov nove okužbe s sars-cov-2. Takrat je delež pozitivnih znašal 2,4 odstotka.

Prejšnji ponedeljek, ko so zaznali 112 novih primerov okužbe, je delež pozitivnih testov bil 4,8-odstoten. Kar je bilo skoraj za polovico manj kot pa še sedem dni prej, ko je delež pozitivnih testov bil 7,2-odstoten, novookuženih pa 220.

Hospitaliziranih je bilo 92 oseb, dan prej 105, intenzivno nego jih je potrebovalo 28, dan prej 31. Umrl je en covidni bolnik – dva manj kot v nedeljo.

14-dnevna pojavnost je po novem 67 na 100.000 prebivalcev.

Vlada je objavila tudi podatke o številu cepljenih prebivalcev. S prvim odmerkom cepiva proti covidu-19 je cepljenih 795.836 oz. 46,1 odstotka starejših od 18 let. Z drugim odmerkom pa je cepljenih 598.374 oz. 34,6 odstotka starejših od 18 let.

Med starejšimi od 50 let je s prvim odmerkom cepiva proti covidu-19 cepljenih 529.732 oz. 60,5 odstotka, z drugim odmerkom pa je cepljenih 448.526 oz. 52 odstotkov prebivalcev, še navaja vlada.

Koronavirusno okužbo je po podatkih vlade do zdaj prebolelo 251.243 oseb.

REGIJA

V SB Novo mesto covidnih bolnikov nimajo.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Novo mesto in Straža 2, Črnomelj 1

Posavje - brez novih okužb

M. K.