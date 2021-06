VIDEO: Darilo za oskrbo tisoč covidnih bolnikov v SB NM - dezinfekcijski robot

22.6.2021 | 13:45

Novo mesto - Poročali smo, da je covidni oddelek Splošne bolnišnice Novo mesto že nekaj dni prazen, so pa seveda doslej v tej največji regijski zdravstveni ustanovi zdravili veliko pacientov z novim koronavirusom, skupaj skoraj tisoč. Zato so ena izmed treh slovenskih bolnišnic, katerim je Evropska komisija podarila robota za dezinfekcijo prostorov, vrednega 60.000 evrov. ''Zelo smo veseli, saj to pomeni dodatno varnost pri zdravljenju naših bolnikov,'' je ob prevzemu povedala direktorica bolnišnice, doc. dr. Milena Kramar Zupan.

Kot sporočajo iz bolnišnice, robot dezinfekcijo opravlja preko svetlobe, ki jo proizvajajo UVC žarnice. Naprava je motorizirana in se je zmožna premikati po prostoru. S tem je možno svetlobo, ki je dezinfektor, približati ključnim točkam, ki so težko dosegljive oz. osnova za prenos bolnišničnih okužb.

''Robot je dobrodošla pomoč čistilkam, ki so bile v času Covida zelo obremenjene,'' je povedala Marjana Lavrič, vodja službe za čiščenje, transportna in kurirska dela.

