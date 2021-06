Občina Trebnje praznuje: podelili pet plaket in devet priznanj

22.6.2021 | 12:50

Prejemniki občinskih plaket z županom Alojzijem Kastelicem in poslancem Blažem Pavlinom

Župan Alojzij Kastelic pravi, da je tudi v prihodnje pričakovati močan razvoj občine Trebnje.

Slavnostni govornik je bil Lojze Peterle.

Trebnje - V Trebnjem letos trinajstič praznujejo občinski praznik, ki ga sicer obhajajo 25. junija, ko je Trebnje dobilo mestne pravice, pa tudi v spomin na dogodke ob osamosvojitveni vojni na Medvedjeku. Včeraj so pripravili slavnostno sejo občinskega sveta, na kateri so podelili občinska priznanja, pet plaket in devet priznanj.

Za nesebično opravljanje patronažne službe v izrednih razmerah v času epidemije je občinsko plaketo prejela patronažna služba Zdravstvenega doma Trebnje. »Nam to zelo veliko pomeni. Vedno smo mislile, da delamo nekje v ozadju. Presenečene smo bile, da so nas opazili. Med epidemijo smo se borile za zdravje pacientov in da se virus ne bi širil,« je povedala Majda Gačnik, vodja patronažne službe v ZD Trebnje.

Za življenjsko delo pri razvoju predšolskega varstva v občini so plaketo podelili tudi ravnateljici vrtca Mavrica Trebnje Vlasti Starc, za 50 let uspešnega dela na področju športa Kegljaškemu klubu Trebnje, za življenjsko delo na področju socialnega varstva Anici Miklič, Stane Gorec pa je prejel občinsko plaketo za življenjsko delo na področju gasilstva in prostovoljstva. »Nikoli nisem pomisli, da bom kdaj dobil takšno priznanje. Po najboljših močeh sem se vedno pomagal, čeprav je bilo včasih zelo težko,« je povedal Gorec.

Med prejemnike občinskih priznanj so se letos zapisali: prof. dr. Marija Petek Šter za izjemen prispevek k razvoju primarnega zdravstva v občini Trebnje, Društvo upokojencev Trebnje za izjemno delo na programu Starejši za starejše, podjetje Alva za odgovorno podporo športnim in humanitarnim organizacijam, Knjižnica Pavla Golie Trebnje za 90 let uspešnega razvoja knjižničarstva, Galerija likovnih samorastnikov Trebnje za 50 let uspešnega delovanje, Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Trebnje za dolgoleten trud za pomoč ljudem v stiski, ilustratorka Marta Bartolj za odmevno umetniško ustvarjanje, občinski štab Civilne zaščite za uspešno delovanje v času pandemije ter Nada Zorec za delo v društvu podeželskih žena Tavžentroža in prispevek k prepoznavnosti občine Trebnje v širšem prostoru.

Župan Alojzij Kastelic je v svojem govoru poudaril izjemen razvoj Trebnjega v zadnjih letih na različnih področjih. Od lanskoletnega občinskega praznika so se razveselili odprtja industrijske cone v Trebnjem, uredili protipoplavne ukrepe v Šentlovrencu, zgradili mrliško vežico na Selih pri Šumberku, med drugim so obnovili kar nekaj cestnih odsekov. Letos so začeli nekaj novih projektov, gradbeni stroji že brnijo v vasi Jezero, letos se bodo lotili tudi razširitve podružnične šole v Dolenji Nemški vasi, uredili bodo krožišče pod gradom, zgradili pločnik v Velikem Gabru, občina je med drugim pridobila denar tudi za obnovo stavbe Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje. »Tudi v prihodnje je pričakovati močan razvoj. Imamo veliko želja in potreb, z voljo in povezanostjo ter z ljudmi, kot so letošnji nagrajenci, ki so pripravljeni del sebe in svoje srčnosti prenesti v lokalno skupnost, je pred nami lepa prihodnost,« je prepričan Kastelic, ki je še dodal, da ga veseli, da so se v zadnjem obdobju v Trebnjem uspeli poenotiti in da so prepiri, ki so jih prej delili, potihnili.

Slavnostni govornik na prireditvi, ki je bila posvečena 30. obletnici samostojnosti Slovenije, je bil Lojze Peterle, prvi predsednik slovenske vlade in častni občan Občine Trebnje. Ob prihajajočem dnevu državnosti je dejal, da je to praznik, ki nas povezuje, ne pa deli. »Danes zgleda, da smo bolj napeti in razdeljeni, kot pred tridesetimi leti, ko smo postavljali državo in menjali režim. Mislim, da je bilo več dialoga,« je bil kritičen do trenutne oblasti. Ko gre politični boj samo še za moč, koga bo več, kdo bo močnejši, da bo prvi, potem lahko po njegovih besedah duša in občutek za skupnost poideta in potem smo lahko v težavah. »Različnost bogati, razdeljenost pa ubija in jemlje energije. Trdim, da smo pred 30 leti dokazali, da znamo skupaj stopiti, da smo v bistvenih zadevah lahko enotni. Če smo znali nekoč, bomo znali tudi zdaj, ko prihajajo novi izzivi,« je še poudaril Peterle.

Besedilo in fotografije: R. N.

