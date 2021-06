Na skupščini GG Novo mesto o prevzemnih ponudbah - interes za nakup vsekakor je

22.6.2021 | 19:30

Upravna stavba GG Novo mesto ob njihovem Vrtnarskem centru (foto: arhiv DL)

Novo mesto - Delničarji Gozdnega gospodarstva Novo mesto so na današnji skupščini med drugim spregovorili o prevzemnih ponudbah. V Vseslovenskem združenju malih delničarjev (VZMD) so prejeli uradno, a nezavezujočo ponudbo ponudnika, ki za večinski 53,59-odstotni delež konzorcija ponuja 2,3 milijona evrov oz. 15 evrov na delnico. Strokovni sodelavci VZMD so zato prepričani, da interes za nakup družbe vsekakor obstaja, ter da so resni interesenti pripravljeni za delnico plačati bistveno več, kot so nekateri pričakovali ali ocenjevali.

Pred časom smo že poročali, da se za prevzem GG Novo mesto zanima tudi družba Slovenski državni gozdovi (SiDG). Posel naj bi bil mikaven predvsem zaradi kamnoloma, ki ga ima GG v lasti in ki bo zaradi načrtovane gradnje južnega dela ceste tretje razvojne osi proti Beli krajini za novega lastnika zlata jama.

Že jeseni se je oblikoval konzorcij lastnikov, ki imajo v lasti skupno 53,59 odst. delnic, da se že na začetku pritegne strateškega lastnika, saj z nakupom tega deleža novi lastnik že pridobi večinski delež v podjetju. »Če se bo zgodila prodaja tega paketa delnic, bo to pomenilo prevzem podjetja, v katerem bodo lahko preostali delničarji prodali svoje delnice pod istimi pogoji kot člani konzorcija, če bodo to želeli. Če prodaje ne bo, pa bo podjetje nadaljevalo poslovanje po zdaj začrtani poti,« nam je pred meseci postopek prodaje pojasnil direktor Gozdnega gospodarstva Novo mesto Vlado Pavec

M. K.; STA