V požaru uničena prikolica in avtobusno postajališče

23.6.2021 | 07:00

Davi ob 4.16 je na avtobusni postaji v naselju Gabrje, občina Sevnica, zagorela prikolica na tovornem vozilu, na katerem je bil naložen karton. Gasilci PGD Krmelj in Šentjanž so zavarovali kraj dogodka, usmerjali promet do prihoda cestne službe in požar pogasili. V požaru je bila uničena prikolica tovornega vozila in avtobusno postajališče.

Gorel odpadni les in žagovina

Včeraj ob 15.11 je v naselju Velika Loka, občina Trebnje, na žagi gorel odpadni les in žagovina. Požar so pogasili gasilci PGD Velika Loka.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 8:00 do 10:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RADOVICA, izvod Proti Boldražu.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠMIHEL;

- od 10:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KAMENCE.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL PRI ZBURAH;

- od 9:00 do 11:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. MOKRO POLJE.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MIZARSTVO GABROVKA;

- od 8:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MORAVŠKA GORA na izvodu V DOLINO;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PODPEČ.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območjuTP Srednje Laknice 2, nizkonapetostno omrežje – Pavla vas med 10:00 in 12:00 uro.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju nadzorništva Brežice med 6.30 in 7. uro ter med 14. in 14.45 uro na območju TP Dečna sela trgovina in med 7. in 14. uro na območju TP Sromlje, Sromlje vas, Curnovec, Okljukova gora, Volčje, Jurovec, Silovec in Sveti Janez; na območju nadzorništva Krško mesto med 8. in 12. uro na območju TP Spodnji Stari grad, nizkonapetostno omrežje – Spodnji Stari grad smer zbirni center ter na območju nadzorništva Sevnica med 8. in 13. uro na območju TP Dvorc, Zagradec, Ruda, Razbor, Podgorica, Polje Lisca in Tončkov dom Lisca.

M. K.