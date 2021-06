Festival Seviqc letos s šestimi avgustovskimi koncerti

Ljubljana/Brežice - Festival stare glasbe Seviqc Brežice 2021 se bo letos začel v soboto, 7. avgusta, v dvorani gradu Brežice z nastopom španskih ansamblov Amystis in Ministriles de la Reyna. Ta utečeni in ugledni festival bo letos potekal na prizoriščih v občinah Brežice, Dolenjske Toplice, Šmartno pri Litiji in Slovenska Bistrica, a le avgusta.

Kot navaja program Seviqca 2021, bosta španski skupini Amystis in Ministriles de la Reyna v Brežicah festival odprli s koncertom glasbe obdobja Tomasa Luisa de Victoria oziroma zlate dobe Španije, nastopila pa bosta z deli neznanih španskih polifonistov.

Dan kasneje bo v Hudičevem turnu pri gradu Soteska v Občini Dolenjske Toplice z glasbilom clavicytherium nastopil italijanski glasbenik Fabio Antonio Falcone in sicer z renesančno glasbo najstarejše objavljene zbirke za glasbila s tipkami oziroma z deli Andree Antica ter Marca Antonia Cavazzonija.

Naslednji koncert bodo 9. avgusta pripravili na Gradu Bogenšperk v Občini Šmartno pri Litiji, kjer bo nizozemski Butter Quartet na večeru Glasba med prijatelji nastopil z glasbo mojstrov dunajske klasike, Vanhala, Haydna in Mozarta.

Festival Seviqc bodo 13. avgusta nadaljevali v dvorani gradu Brežice, kjer se ta večer obeta nastop španske violinistke Adriane Alcaide. Nastopila bo s programom Svoboda v baroku in danes oziroma s "tihožitji" Bacha, Matteisa, von Biberja in z improvizacijami.

Predzadnji festivalski večer bodo 16. avgusta pripravili na Bistriškem gradu v Slovenski Bistrici, kjer bo "z glasbo, ki je preživela bombardiranja, požare in poplave" oziroma z novo odkritimi sonatami za violino in continuo Johanna Georga Pisendela nastopil nizozemski trio Scaramuccia.

Zadnji festivalski večer bo 23. avgusta potekal na gradu Brežice, kjer bo francoska štiričlanska zasedba Le Baroque Nomade nastopila z glasbo francoskega baroka.

Poldrugo uro pred vsakim koncertom bodo pripravili tako imenovani festivalski predtakt s klepetom z izvajalci. Častni pokrovitelj festivala je Slovenska akademija znanosti in umetnosti, so še zapisali na spletni strani festivala Seviqc.

Festival stare glasbe Seviqc so zasnovali leta 1982. Leta 1997 so ga iz Radovljice preselili v Brežice, leto kasneje so ga raztegnili na sosednje občine, še kasneje pa razširili po državi. Naziv Seviqc je skovanka iz latinščine "semper vita quam creata" in označuje glasbo večno živo, kot je bila ustvarjena.

