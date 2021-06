Kočevsko jezero dobiva nove vsebine; večina obale v zasebnih rokah

23.6.2021 | 11:40

Foto: arhiv DL

Kočevje - Občina Kočevje se že dlje časa trudi celovito urediti Kočevsko jezero, a ji slednje za zdaj v veliki meri onemogoča dejstvo, da je večino njegove obale v zasebnih rokah. Kljub temu jezero postopoma dobiva nove vsebine, pri čemer jih poleg občine delno razvijajo tudi zasebniki.

Do zdaj je občina na nekaj sto metrov dolgem obalnem pasu, ki je v njeni lasti, uredila nekaj pomolov in glavno plažo, v ozadju pa Kamp Jezero, v tem letu pa načrtuje tudi ureditev pasu med pomoli in glavno plažo.

V sklopu prve faze ureditve omenjenega pasu je ob obali predvidena izgradnja lesene brvi, ki bo izvedena kot lesena konstrukcija na pilotih. V drugi fazi so predvideni izvedba dodatnih lesenih teras in vzdolžnega pomola ter ureditev terena na vstopu v vodo. Dela naj bi bila končana jeseni.

Večji del obale Kočevskega jezera je v lasti enega zasebnega lastnika, s katerim občina zaenkrat ne najde skupnega jezika za odkup zemljišča. Je pa del zemljišča neposredno ob jezeru uspelo kupiti zasebniku Marjanu Zajcu, ki je pred nekaj več kot desetletjem tam uredil Gostišče Ribič. To trenutno predstavlja tudi edini gostinski objekt neposredno ob obali.

Objekt so v času epidemije koronavirusa še razširili in ob njem uredili park, namenjen obiskovalcem, ki si želijo sprostitve in rekreacije neposredno ob jezeru. V park so umestili tudi spominsko obeležje, v katerem je del smreke iz kočevskih gozdov, ki je kot darilo Slovenije ob 30. obletnici plebiscita o samostojni Sloveniji krasila Trg svetega Petra v Vatikanu.

Kočevsko jezero, ki je v 70. letih prejšnjega stoletja nastalo v kotlini dnevnega kopa nekdanjega kočevskega rudnika, na svoji površini velja za eno čistejših jezer v Sloveniji, težave pa so se pojavile v globini, kjer so ugotovili slabšo kakovost vode z nizko vsebnostjo kisika, kar je posledica dejstva, da voda na dnu jezera ne kroži.

V občini so zato, kot smo poročali, začeli s projektom nameščanja cevi, ki bodo v končni fazi odvajale vodo tudi iz najglobljih delov jezera (to je na nekaterih delih globoko 40 metrov) in tako poskrbele, da bo voda tam bolj krožila.

