Blagoslov obnovitvenih del po udaru strele v cerkev

23.6.2021 | 10:20

Sobrače - Na tretjo nedeljo v juniju je potekal slovesen blagoslov obnovitvenih del po udaru strele na podružnični cerkvi sv. Andreja v Sobračah. Siloviti udar strele na streho cerkvenega zvonika je 5. marca letos povzročil veliko materialno škodo. Poškodovano je bilo ostrešje, pločevinasta kritina zvonika in del zunanje stene, prav tako je bilo v celoti uničena električna napeljava in elektrifikacija zvonov, sporočajo iz ivanške občine. Krajani so v nesreči stopili skupaj ter ob pomoči dobrotnikov in Občine Ivančna Gorica cerkvico »na hribčku« kompletno prenovili.

Minulo nedeljo je slovesno mašo z blagoslovom obnovitvenih del vodil domači župnik šentviške župnije in dekan dekanije Grosuplje Izidor Grošelj. Slovesnosti se je ob številnih krajanih udeležil tudi župan Ivančne Gorice Dušan Strnad. Župnik Grošelj se je pred blagoslovom kot prvim zahvalil gasilcem in krajanom ter nato še dobrotnikom in donatorjem, ki so v nesreči priskočili na pomoč. Povedal je, da je bilo opravljenega veliko udarniškega in prostovoljnega dela. Zahvalil se je tudi štirim ključarjem, ki so ves čas bdeli nad obnovo, in Občini, ki je finančno podprla sanacijo posledic udara strele.

Danes sobraško cerkev, ki se v vsej lepoti razkazuje na hribčku ene najmanjših krajevnih skupnosti v občini Ivančna Gorica, krasi nova zunanja podoba, prepleskana celotna pločevina zvonika, v celoti je na novo urejena električna napeljava, urejen je nov električni in komunikacijskih dovod v zvonik za avtomatsko zvenenje, prav tako sta izdelana ozemljitev in strelovod. Tamkajšnji prebivalci se, kot sporočajo iz občine, veselijo tudi zunanje osvetlitve, v celoti pa je prepleskana tudi notranjost objekta.

Zadovoljstvo nad popolno prenovo cerkve je izrazil tudi župan Dušan Strnad. Lepotica na hribčku, kot jo je poimenoval, je spet v ponos krajanom, kraju in občini: »Nesreča je bila velika, lahko pa bi bila še večja. Ponovno smo pokazali, da v občini Ivančna Gorica znamo stopiti skupaj in s skupnimi močmi pridemo do trenutka, ko se veselimo novih pridobitev. Jaz sem izjemno vesel, da ste me povabili v ta prelepi košček naše občine, še bolj pa zato, ker vam ni vseeno za kraj v katerem živite. S skupnimi močmi bomo gotovo uspešni tudi vnaprej. Naj sveti Andrej varuje vašo krajevno skupnost, šentviško faro in občino Ivančna Gorica.«

Po končani maši in nagovoru župana je sledil blagoslov in ogled obnovitvenih del. Ob tem je nastala tudi priložnostna brošura z opisom obnovitvenih del, spominska podobica ter leseni spominek cerkve sv. Andreja.

M. K.; foto: Občina Ivančna Gorica, G. S.

Galerija