Slovenci v Zaboku ponovili vajo

23.6.2021 | 09:30

Žan Oven (foto: David Boštjančič)

Alex Novak (foto: David Boštjančič)

Zabok - Včeraj, na hrvaški državni praznik, je bila v Zaboku dirka Odprtega državnega prvenstva Hrvaške, ki bi morala biti že spomladi, ko je koledar dirk še pošteno krojila korona. Tudi tu, na popularni stezi Vučak, ki se še zmeraj nahaja v neposredni bližini mestnega jedra Zaboka, je organizator zaradi velike vročine dirkačem skrajšal dirko za 5 minut. Resnici na ljubo je treba dodati, da je bilo tokrat za odtenek bolj znosno, saj je bilo vsaj nekaj vetra, ki je nekoliko omilil vročino.

Kar se slovenskih dirkačev tiče so rezultati sila podobni tistim izpred dveh dni v Savskem Marofu. V 50 kubičnem razredu je zopet zmagal Leo Gajser, pred Nejcem Kraljem, tretje mesto je zasedel Stefan Lenče. V razredu do 65 kubičnih centimetrov sta Posavca Alex Novak in Rok Gracer prav tako kot dva dni prej zasedla Novak prvo, Gracer pa tretje mesto. Razlika je bila le v tem, da med njima ni bil Tim Troha, ki se mu je prva vožnja ponesrečila in je zaradi padca to vožnjo končal na petem mestu, temveč je na zmagovalni oder stopil mladi Jurica Prančič, ki je na njemu domači stezi v obeh vožnjah zasedel drugo mesto.

V razredu do 85 kubičnih centimetrov je enako suvereno kot Novak v nižjem razredu Žan Oven opravil s konkurenco v obeh vožnjah. Drugo mesto je zopet pripadlo Galu Geršaku, tretje pa Janu Jankoviču. Tudi med veterani ni bilo nič drugače kot v Savskem Marofu , saj sta Borut Koščak in Alojz Fortuna zopet opravila s tekmeci in sta vsak v svoji kategoriji domov odpeljala novi zmagi. V razredu MX2 je tokrat Tumbri v skupnem seštevku klonil pred Hraničem.

V odprtem razredu pa Matija Kelava niti slučajno ni pustil kakšnih presenečenj. V teh dveh razredih Slovenci nismo imeli svojih vidnejših predstavnikov.

V naslednjih dveh vikendih naše mlade dirkače v razredih do 65 in do 85 kubičnih centimetrov čakata dirki evropskega prvenstva - ta vikend v italijanski Esanatogliji, naslednji konec tedna pa v Jastrebarskem na Hrvaškem. Na dirki bodo v kategoriji do 65 cc od Slovencev nastopili vodilni v slovenskem in hrvaškem prvenstvu Brežičan Alex Novak, ter Primorca Tai Vidovič in Val Slavec. V razredu do 85 cc pa bosta na dirki prav tako vodilni v obeh prvenstvih dolenjski up Žan Oven, ki po prvi dirki EP v skupnem seštevku zaseda odlično peto mesto, in pa mladi dirkač z Notranjske Miha Vrh. Tudi iz teh dveh dirke bomo poročali iz prizorišč, tako da nihče od motokrosističnih navdušencev ne bo prikrajšan za informacije iz prve roke.

Mitja Pungarčič