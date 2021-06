V Črnomlju začetek 57. Jurjevanja v Beli krajini

Nekatere prireditve Jurjevanja so v minulih letih že gostovale tudi v črnomaljskem mestnem jedru, ne le v Jurjevanjski dragi. Prizor je iz leta 2019. (foto: arhiv; U. R.)

Črnomelj - V Kulturnem domu Črnomelj so z odprtjem razstave Domovina je kultura danes začeli prireditve 57. Jurjevanja v Beli krajini, ki bo z različnimi prireditvami potekalo do vključno nedelje. Ta najstarejši slovenski in največji območni folklorni festival bo zaradi ukrepov za zajezitev okužbe s covidom-19 letos nekoliko drugačen od prejšnjih.

Zaradi omenjenih ukrepov in lažje izvedbe so tokratni petdnevni festival preselili v črnomaljsko staro mestno jedro, poudarek pa dali predvsem slovenski etno glasbi v izvedbi znanih in manj znanih izvajalcev, je sporočil organizacijski odbor.

Dogajanje na številnih prizoriščih bo pestro in bogato. Pripravili so koncerte, folklorne nastope, razstave, predstavitve in predavanja. Za najmlajše tudi otroške predstave in delavnice, na tržnici in rokodelskem sejmu pa si bo moč ogledati in kupiti lokalne pridelke in izdelke, so dodali.

Prireditve 57. Jurjevanja bodo danes med drugim nadaljevali s predavanjem Grb mesta Črnomelj - nastanek in razvoj zgodovinarja Janeza Weissa, v Primožičevi hiši bodo odprli razstavo Klobuk za vsako priložnost, v cerkvi sv. Duha slikarsko razstavo Nostalgie Ganija Llalloshija, v pastoralnem centru razstavo obutvene dediščine in na Petrovem trgu razstavo belokranjske noše na fotografijah. Dan bodo končali s Kresnim večerom na podestu ob Lahinji.

V četrtek bodo pripravili glasbeno urico, pastirske igre, predavanje Obutvena dediščina Belokranjcev in njeno poustvarjanje v folklornih skupinah Bojana Knifica ter koncert ljudskih pravljic in pesmi.

V petek se obetajo tržnica dobrot in rokodelstva, predstavitev projektov lokalne akcijske skupine, predstava za otroke Po Sloveniji, otroška ustvarjalna delavnica, nastop glasbene skupine Ostrige, predstavitev brošure Citre v Beli krajini in koncert citrarjev. Nastop tamburašev Kulturno umetniškega društva Oton Župančič Vinica, na glavnem odru pa med prireditvijo Pleši, Jure, do jutranje ure nastopi folklornih skupin iz Maribora, Starega trga ob Kolpi, Predgrada, Vinice in Črnomlja.

V petek ob 19.30 bo sledilo še slavnostno odprtje Jurjevanja in koncert skupine Katalena.

V soboto se bo nadaljevala omenjena tržnica, pripravljajo še nastop in folklorno delavnico za otroke, nastop dragatuških tamburašev, Vokalne skupine Lan s tamburaši, nastope različnih folkloristov in med drugim še Prifarskih muzikantov.

V nedeljo Črnomaljce čakajo še osrednja belokranjska prireditev ob državnem prazniku, nastopi tamburašev in folklornih skupin, godbeniški festival, nastopi glasbenih skupin Suha južina band, Katice, Izidorja Erazma Grafenauerja in Godalnega kvarteta Dissonance, po zaključku festivala pa še koncert Marko bande.

Črnomaljski župan Andrej Kavšek je potrdil, da bodo obiskovalci na prireditvah, ki jih bo obiskal tudi izročilno-mitološki Zeleni Jurij, lahko okušali posebnosti belokranjske kuhinje in tamkajšnje vino.

Črnomaljsko Jurjevanje je sicer član Svetovnega združenja folklornih festivalov in tradicijskih skupin - CIOFF oz. International Council of Organizations of Folklore Festivals and Folk Arts, priznano pa je na državni in mednarodni ravni.

